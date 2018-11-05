發展科技業 陳建仁：勞工面臨新職安風險

2018年11月05日 12:08 工商 崔慈悌

台灣面臨高科技業帶來的副作用！副總統陳建仁今天表示，影響台灣目前職業衛生環境的主要因素是高科技，科技在台灣的經濟成就上扮演重要角色。但勞工也因為新科技、製程、材料及化學物質而面臨新風險。

亞洲職業衛生聯盟今年選擇在台灣舉行「2018年亞洲職業衛生聯盟學術研討會」，陳建仁今天出席以英文致詞表示，在工業化帶來經濟快速成長的1960年代，職業衛生成為台灣及其他亞洲國家的重要議題。

他說，經濟成長帶來許多好處，為澈底翻轉台灣的經濟奇蹟奠下良好基礎，並將台灣從農業經濟轉型為製造業強國。但是，「在我們的經濟蓬勃發展之際，煤礦災害、有機溶劑中毒及化學爆炸等事件也隨之增加」。

因此，政府開始著手立法，強化職場安全及衛生政策。1974年公布施行「勞工安全衛生法」為亞洲之首。但是，他說，過去數十年來，台灣和多數亞洲國家一樣，改變甚鉅。「當我們致力促進職場及人民健康時，這些改變也帶來新的職業衛生議題」。

陳建仁指出，台灣社會非常敬業，許多人長時間工作，身處全球化及現代化世界，競爭嚴峻。因此，無論大型或小型企業，都在尋求競爭優勢及提高生產力的方法。這是現代經濟的現實狀況。

但他說，這些現實以及對經濟成長的追求也帶來一些副作用。現在的員工遭遇一些職業疾病，例如肌肉痠痛及心理社會壓力等。

陳建仁認為，影響台灣目前職業衛生環境的主要因素是高科技。科技在台灣的經濟成就上扮演重要角色。我們是全球許多供應鏈的重要鏈結，擁有高科技技術及創新的美譽。然而，我們的成就也代表台灣的職業衛生面臨特殊挑戰。勞工因為新科技、製程、材料及化學物質而面臨新風險。

為因應挑戰，政府建立機械、設備與化學原料來源的管理機制；建立職業病防治體系；提升員工身心健康；保護女性和少年勞工；並加強定期評估程安全系統。

陳建仁強調，這些措施顯示政府關心所有的勞工，決心改善勞工的安全、健康和福祉。全民健保也確保國人能獲得優質醫療保健。「如果你是在經濟先進國家工作，台灣是個願意也有能力付出的合作夥伴；如果你是在新興的經濟國家工作，台灣有數十年的經驗可以與各位分享。」

(工商 )