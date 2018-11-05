高雄》預言國民黨橫掃九合一 羅友志卻曝贏不多主因是...

國民黨高雄市長參選人。（本報資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

「韓流」席捲政壇！國民黨高雄市長參選人韓國瑜近日除了高雄市行程外，也頻跨縣市輔選，國民黨立委柯志恩昨透露，韓認為各地選情他都要幫忙，人情難拒絕，能跑就要盡量跑。名嘴羅友志稍早在臉書表示，國民黨這次應該會橫掃九合一，因為母雞韓國瑜出現了，不過羅說韓國瑜自己也很忙，且不是主席級老母雞，因此國民黨會贏，但贏不多。

韓國瑜人氣超夯，許多同黨籍參選人紛邀韓站台，盼為其拉抬聲勢。不過柯志恩認為，最後一個月應該要讓韓國瑜留高雄鞏固選情，高雄是這次國民黨選情的一個指標，且高雄相當大，可能有些地方的人還不認識韓，都需要加強，「為韓國瑜好，為高雄好，韓國瑜應該留在高雄」。

然而，羅友志稍早在臉書表示，翻開台灣選舉史，每一次誰有天王，誰就會大勝，1999有陳水扁，民進黨2000年第一次在民選佔有重要一席之地；2008有馬英九，吳伯雄說了「沒有一黨獨大，人民最大」，可見那時候贏的有多大；2016有蔡英文，國會過半完全執政！謙卑謙卑再謙卑。他說這三隻母雞，當時全省跑透透，候選人備著看板，等著站台，跟現在一個樣。他說國民黨這次應該會橫掃2018九合一，他說因為母雞出現了，但也不會太好，因為「母雞自己也很忙」。

羅說這次不是總統大選，本來不該有雞，但卻出現韓國瑜，所以國民黨勝券在握。不過羅說韓國瑜自己也很忙，且不是主席級老母雞，是還在下蛋的小母雞，因此國民黨會贏，但是贏不多。羅也提醒，別讓母雞太累了，回巢去好好孵蛋，「免得被鳩佔鵲巢」。

(中時電子報)

文章來源：羅友志oo有事找友志臉書

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