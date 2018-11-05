台北》姚文智太太抱屈：媒體和網路對他不友善

姚文智太太潘瓊琪今現身影片，替姚抱屈。（擷取自一步之姚影片）

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中時

民進黨台北市長候選人姚文智今公布5支「一步之姚」影片，值得關注的是，向來低調的姚妻潘瓊琪也現身其中，除了與姚文智牽手曬恩愛，潘也錄下口白說「常常媒體跟網路都對他很不友善」，但仍佩服姚可已重新整理情緒。姚文智受訪時說，雖然潘最近都會站出來幫忙選舉，但他也意有所指，表示「不期待家人對公共政策說三道四」，暗諷台北市長柯文哲意味濃厚。

姚文智日前偕同太太潘瓊琪一同參加「228暨白色恐怖受難團體後援會」，是夫妻倆近年來首度公開同台；姚今天再度公布系列短片，除了媽媽入鏡外，向來低調的潘瓊琪也在影片中現身，不僅遞熱茶、牽手，還替姚文智抱屈，並稱讚姚面對負面情緒可以很快重新整理再出發，想實現夢想的力量很強。

媒體詢問為何會特別太太會稱媒體跟網路對姚很不友善？姚說，他每天當然會跟太太分享心情跟狀況，這兩年他遭到很多網路霸凌跟曲解，「這些當然有需要回家消消氣，跟老婆討論一下」，強調太太是他的後盾。

姚文智也說，選舉跑基層時，競選團隊有希望全體總動員，家人有時候要站出來；上月中引發他太太願意站出來的活動，是228政治受難者後援會，後來妻子跟他一起現身後，後來就也在往後競選活動主動幫忙。

不過姚強調，家人就是幫忙選舉，「不要再對公共議題或市政指三道四，我覺得那樣不好」，他希望家人就是維持「幫忙的角色」。

媒體也詢問是否未來兒子也會現身支持？姚則說，兒子是學設計的，有參與東區大公園的繪圖跟3D影像，但他不喜歡政治，所以不會公開現身。

(中時 )

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