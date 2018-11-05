路跑不用紙杯 新北推「不塑路跑」

路跑不用紙杯，新北推環保杯「新北Ucup」。（綠色和平提供）

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根據綠色和平統計，2017年的路跑賽事至少使用 400萬個水杯，其中六都轄內舉辦的路跑至少使用了240萬個一次性水杯，佔全台賽事的六成以上，呼籲路跑活動應減少水杯應用。除台北市府率先簽署「綠色永續台北馬拉松」備忘錄，新北市府在路跑中，使用循環環保杯「新北Ucup」，推「不塑路跑」；高雄市府也大力倡導在路跑活動自備水杯，獲環團肯定。

綠色和平表示，從運動賽事中實踐低碳減塑已是國際趨勢，呼籲中央政府的賽事活動規範應儘快跟進，僅只於末端清運垃圾的想法已不合時宜，思維的改變與行動才是關鍵，將減廢減塑的規範列入賽事申請與結案的審核中，才有真正可能做到從源頭減量。

今年五月台北市政府與綠色和平簽署「綠色永續台北馬拉松」備忘錄，成為第一個響應減塑路跑的城市，不僅在12月9日舉辦的台北馬拉松賽事中，加入「環保跑者」的選項，跑者可自主選擇是否領取紀念衫並鼓勵自備水杯，同時推行秩序冊及完賽證明無紙化；並全面停用瓶裝水，增設飲水台及大量水站，以環保杯提供跑者飲用；補給站也會為自備水杯的跑者設置自助專區，減少一次性水杯的使用。

昨（4）日新北市舉辦「不塑路跑」的賽事，預計可以減少1萬個一次性使用水杯，跑者全程可在補給站以及主辦會場使用循環環保杯「新北Ucup」，杯身有標示「使用後請歸回」，提醒民眾現場回收環保杯以利重複使用。此外，市府未來規劃將「新北Ucup」用於各種場合、活動，並開放租借給相關單位，物盡其用。

高雄市政府明年也將加入永續賽事行列，明年二月的路跑盛事高雄國際馬拉松，高雄市府除大力推動倡導自備水杯之外，明年賽事報名將給予參賽者更多自主權，減少不必要的浪費，達到珍惜資源、友善環境的目的。

(中時 )

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