管中閔在大選後要重新選擇 教育部：尊重訴願結果

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中時

台大校長當選人管中閔遲未獲教育部聘任，他表示審慎考量選後是否重新選擇。據了解，管中閔的「重新選擇」極有可能是「退出不就任台大校長」。對此，教育部表示，各方對台大校長遴選所提訴願案，該部已配合行政院訴願審議委員會審議進度要求提出答辯或補充答辯，將尊重後續審議程序及結果。

根據〈聯合新聞網〉報導，管中閔說，11月24日大選後，如果當權者「吃銅吃鐵吃台大」、為所欲為的心態沒有改變，台灣的大學自治環境與台大變革的困局，未來兩年也不會有改變的契機，那他將審慎考量是否重新做出選擇。

管中閔說，最近監委針對他發動「舖天蓋地」的全面調查，而北檢對他的偵辦也從未放手，而代表人民堅督政府的立法院，對教育部及台大校長遴選案也早已熄火，他一路走來堅持的大學自治，以現在政治氛圍似乎已成死局。

教育部人事處說明，於10月19日去函台大促請遴委會盡速開會補正遴選瑕疵，並闡明是基於憲法、大學法賦予之權責，在尊重大學法第1條第2項所揭示大學自治規範前提下，本「依法行政」之旨所為必要之監督。

教育部說人事處說，台大及遴委會未適切回應監察院糾正案所指明的事實、程序也與台大所定遴選規章不合，以及學生代表之遴委提出之質疑等情，應予正視。

教育部人事處強調，現階段教育部對台大校長遴選事件，已提出基本且可操作的補正程序與做法下，請台大遴委會能站在台大校務發展、學生學習權益上多加考量，不要坐視遴選爭議持續，儘速依相關遴選規範以開會方式補正遴選瑕疵，讓校務回歸常軌運作。

(中時 )

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