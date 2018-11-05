中日關係持續回暖 日媒：向二戰被徵中國勞工支付基金 最快年內設立

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今年是中日友好條約40周年，兩國關係回暖跡象明顯，雙方處理歷史遺留問題也加速推進。日本共同社披露，圍繞在二戰期間中國勞工被強徵的問題，三菱綜合材料公司與中國受害者方面曾於2016年6月以向每名受害者支付10萬日圓（下同；約合2萬7千元新台幣）為核心達成和解協議，雙方正朝著在中日友好條約40周年的今年年內設立基金為目標，展開最後協商。若實現設立基金這一最後難關，向遺屬支付將成為可能，以史上最多的3765人為對象的日中和解典範也將被確立。

日本共同社4日報導指出，在韓國，由於韓最高法院下達了勒令日本企業賠償原被徵勞工的判決，有關方面也在摸索提起新的集體訴訟。圍繞戰爭賠償，中韓動向形成鮮明對比。

報導稱，目前已經對十餘名在世者支付10萬元，但由於負責對繼承權等展開相關調查與確認的基金團體未設立，對遺屬還未履行支付。若實施支付，似乎也將對其他戰後補償問題造成強烈影響。

報導引述消息人士披露，中方受害者團體掌握有千人以上的遺屬。此前在創建組織的協商上花費了一些時間，但近日已基本決定以「歷史人權和平基金」為名，由中日聯合成立。基金秉承和解協議，管理三菱方面的出資，對持有繼承權的原勞工遺屬是否符合領取條件展開確認。設立後首先將以數百人為單位展開支付。

報導稱，基金除了對不知去向的原勞工和遺屬進行追蹤調查外，還將在日本建立紀念碑和實施慰靈追悼項目。首次出資時，三菱方面將支付1億日圓（約合2740萬新台幣）的紀念碑建設費用和2億日圓的調查費用。

三菱綜合材料也將在和解協議中表達「深刻反省之意」，並表明將為「最終且全面解決」強徵問題向基金出資，通過建立紀念碑「把事實傳遞給下一代」。

報導稱，不過，有部分受害者遺屬表示打算繼續與三菱綜合材料的訴訟，負責律師表示原告有100人以上。圍繞強徵問題，日本外務省在戰後按不同事業所彙總了記錄原勞工姓名等的報告。

(中時 )

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