為籌前妻贍養費 桃消防分隊長貪汙防災宣導費

友善列印
中時

已退休的前龜山消防分隊楊姓分隊長，涉嫌在舉辦小學和龜山區公所的防溺或防一氧化碳中毒宣導活動時，和李姓音響廠商共謀，不顧李已向小學或公所申請核銷，還拿著重複金額的發票向消防局請領2萬800元，再收進自己口袋充作前妻贍養費，桃檢依貪汙等罪嫌起訴2人。

檢廉調查，52歲的楊男2014年在大林消防分隊擔任分隊長時，趁6月底桃園建國國小舉辦防溺宣導，向動力音響燈光企業社的59歲李姓廠商租用1套8千元的音響，事後李男拿著發票、向建國國小請款，卻又在楊男要求下，另外開立相同金額的發票給楊，讓楊謊稱自己代墊、成功向消防局災害搶救科員請款。

食髓知味的2人，隔年又趁楊男在龜山消防分隊當分隊長，辦理龜山區公所防範一氧化碳、防縱火、爆竹煙火施放宣導活動時，租用音響和帳篷1萬2800元，2人再分別持不同發票向公所和消防局請款，楊男總計私吞2萬800元，全都拿來支付前妻贍養費、小孩學費及生活開銷。

桃園地檢署肅貪專組檢察官鍾信一獲報指揮法務部廉政署偵辦，2人都坦承不諱，桃檢依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實以及《商業會計法》商業負責人及經辦會計人員填製不實會計憑證罪嫌等罪嫌，將楊姓前分隊長、李姓廠商和李姓會計起訴。

(中時 )

國父紀念館翠湖驚見女浮屍 留遺… 斬龍山遺址公園未完工先開放 2千…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。