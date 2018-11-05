為籌前妻贍養費 桃消防分隊長貪汙防災宣導費

2018年11月05日 12:40 中時 蔡依珍

已退休的前龜山消防分隊楊姓分隊長，涉嫌在舉辦小學和龜山區公所的防溺或防一氧化碳中毒宣導活動時，和李姓音響廠商共謀，不顧李已向小學或公所申請核銷，還拿著重複金額的發票向消防局請領2萬800元，再收進自己口袋充作前妻贍養費，桃檢依貪汙等罪嫌起訴2人。

檢廉調查，52歲的楊男2014年在大林消防分隊擔任分隊長時，趁6月底桃園建國國小舉辦防溺宣導，向動力音響燈光企業社的59歲李姓廠商租用1套8千元的音響，事後李男拿著發票、向建國國小請款，卻又在楊男要求下，另外開立相同金額的發票給楊，讓楊謊稱自己代墊、成功向消防局災害搶救科員請款。

食髓知味的2人，隔年又趁楊男在龜山消防分隊當分隊長，辦理龜山區公所防範一氧化碳、防縱火、爆竹煙火施放宣導活動時，租用音響和帳篷1萬2800元，2人再分別持不同發票向公所和消防局請款，楊男總計私吞2萬800元，全都拿來支付前妻贍養費、小孩學費及生活開銷。

桃園地檢署肅貪專組檢察官鍾信一獲報指揮法務部廉政署偵辦，2人都坦承不諱，桃檢依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實以及《商業會計法》商業負責人及經辦會計人員填製不實會計憑證罪嫌等罪嫌，將楊姓前分隊長、李姓廠商和李姓會計起訴。

(中時 )