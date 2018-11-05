高雄》姚文智辯論狂批　韓國瑜：怎麼飛象過河罵到高雄來了？

首場台北市長候選人電視辯論會4日舉行，除現任市長柯文哲缺席，4名候選人李錫錕（左起）、丁守中、姚文智，吳萼洋出席；綠營候選人姚文智比出代表柯文哲的4號，引發媒體一陣騷動。（方濬哲攝）

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中時電子報
/整理報導
姚文智辯論狂批　韓國瑜：怎麼飛象過河罵到高雄來了？

台北市長候選人首場電視辯論會昨（4日）登場，除現任市長柯文哲缺席，國民黨丁守中、民進黨姚文智及無黨籍候選人都到場。不過姚文智在申論時，卻將砲火對準國民黨高雄市長候選人韓國瑜，直批他學柯文哲耍嘴皮、綜藝化。對此，韓國瑜回應，「怎麼飛象過河罵到高雄來了」？

昨（4日）舉行的台北市長候選人首場電視辯論會的申論上，有別於其他候選人闡述自己理念，姚文智把炮火對向韓國瑜，他稱柯文哲光怪陸離的言論，成就了韓國瑜的舞台，柯各種綜藝化、耍嘴皮、不負責任的表現，讓韓國瑜有樣學樣，柯文哲叫學姐陪吃飯，卻不必道歉、不必負責，韓國瑜當然也可以說陪睡可以招商。

姚文智更強調，韓國瑜的崛起代表大陸對台灣選舉的滲透，難道台灣的民主體制，可以讓這種不要臉的選舉方式繼續進行？他強調，正常民主運作下，韓國瑜應該被唾棄。

對於姚文智的抨擊，韓國瑜覺得莫名其妙，姚文智的電視辯論重心全都放在高雄市長候選人身上，是完全的錯誤，他應該專心在市政這一塊，告訴台北市民如何當好台北市長，怎麼飛象過河，罵到高雄來了？

批踢踢網友也譏諷，「台北市長辯論罵韓，真的是南北草包大串聯」、「奇怪不打柯去打韓幹麻」、「民進黨可以辦個抹韓作文比賽了？有這麼怕？」、「姚文智，你不是在選台北市長嗎」、「姚到底是要選哪個市」、「不惜耍智障為代價，幫韓國瑜拉票」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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