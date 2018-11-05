華航60周年全心GO 2019月曆展新貌

2018年11月05日 12:34 工商 張佩芬

3月 4月玩泰國潑水節。圖：華航提供

5月6月遊倫敦。圖：華航提供

7月8月賞北海道富良野薰衣草。圖：華航提供

9月10月盡收紐約之美。圖：華航提供

11月12月到南半球的澳洲雪梨。圖：華航提供

中華航空明年喜迎創業60周年，隆重推出「60全心GO A FRESH START」2019年月、桌曆，廣邀優秀機師、空服員、修護、地服各部門員工入鏡，華航60周年標誌也首度曝光，以企業識別色藍紅交織「60」字樣，象徵「GO」(出發) 與「∞」(無限大)，邀請旅客一同分享60周年喜悅，回顧華航與台灣人一甲子的美好回憶。

華航2019年月、桌曆封面以A350起飛拉開序幕，搭配華航60周年標誌，代表華航60年來始終用心，帶領旅客向夢想前行。人才濟濟的華航男女員工，也以年輕、專業、朝氣的形象，出現在作品中，不同的面貌呈現了華航以人為本，專注堅持的服務信念。

華航表示，身為台灣歷史最悠久的航空公司，進步永無休止，以無窮力量與無限可能邁向60周年，每次飛行都全心全力，致力於滿足每位重視飛行體驗的旅客，打造台灣首選航空公司。

2019年月、桌曆嚴選亞、美、歐、大洋洲等華航六大直飛航點，邀請旅客一年365天暢遊世界美景。從1、2月一登美國安大略景色壯麗的大熊山峰，在著名的滑雪勝地，飽覽銀色世界的美景。時值3、4月春暖花開，適逢東南亞最盛大的傳統節日「泰國潑水節」，人人用純淨的清水互相潑灑，祈求洗去不順遂，來年重新出發。春夏交際的5、6月，適合踏足氣溫回暖、日照變長的倫敦旅遊，從大笨鐘、西敏寺、白金漢宮到國王十字車站，都值得一探究竟。

艷陽高照的7、8月，不妨走訪北海道富良野的薰衣草田，此處更有被譽為「此生必看絕景」的七種薰衣草風情，為夏日留下最繽紛的回憶。9、10月浪漫的秋季，在中央公園、帝國大廈、第五大道將紐約之美盡收眼底。11、12月在南半球的澳洲雪梨，坐擁歌劇院與雪梨大橋美景，搭配海上船隻煙火點綴，享受每年數一數二受歡迎的倒數跨年並在這個充滿無限驚喜的城市許下願望，展開新年新希望。

華航月、桌曆發表向來受到各界期待，每年推出都吸引國內外的關注，也是民眾喜愛的收藏品。每年的月、桌曆主題都不斷突破，如同華航每一天都以全新亦全心的面貌出發，擁有源源不絕青春能量，帶領旅客迎向美好。

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