大陸駐歐盟使團團長：世界的發展需要進博會

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首屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，大陸駐歐盟使團團長張明在大陸官媒刊文稱，大陸之所以要舉辦進口博覽會，「是中國發展的需要，也是世界發展的需要。」在當前單邊主義和保護主義抬頭，給國際經濟合作與自由貿易壘起高牆之際，大陸開門迎客，通過擴大進口支援其他國家搭乘大陸發展「快車」「便車」，充分顯示出大陸支援經濟全球化和貿易自由化的堅定決心和責任擔當。

大陸駐歐盟使團團長張明5日在中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」刊文指出，對外開放是大陸發展的關鍵一招。大陸從一窮二白到躍居世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國，對國際減貧事業的貢獻率超過70%，連續多年對世界經濟發展的貢獻率超過30%，靠的是改革開放，特別是堅持對外開放基本國策。

文章稱，舉辦此次進口博覽會，是大陸推進新一輪高水準對外開放的重大決策，是大陸主動向世界開放市場的重大舉措和行動。

文章指出，當前，單邊主義和保護主義明顯抬頭，加劇全球市場動盪，給國際經濟合作與自由貿易壘起高牆，危及世界和平與發展。在此關鍵節點，大陸舉辦以推介外國商品為主題的高水準博覽會，搭建國際經貿合作新平臺，通過擴大進口支援其他國家搭乘大陸發展「快車」「便車」，充分顯示出大陸支援經濟全球化和貿易自由化的堅定決心和責任擔當。

文章強調，在當前單邊主義與多邊主義、保護主義與自由主義、強權與規則的激烈較量中，大陸願與包括歐盟在內的國際社會一道精誠合作，宣導開放包容的發展方向，維護好自由貿易體制，共同推動世界經濟健康可持續發展。

(中時 )

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