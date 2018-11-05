台中》福氣啦！中市敬老愛心卡國民運動中心嘛也通

2018年11月05日 12:58 中時 盧金足

台中市敬老愛心卡5日起至朝馬、北區、南屯國民運動中心，各類球場、游泳池及健身房都能扣點抵現金。（盧金足攝）

台中市議員翁美春（左二起）、邱素貞、陳淑華、謝明源等多名議員聯合質詢時，提出敬老愛心卡擴充國民運動中心使用的建議，為長輩爭取福利。（盧金足攝）

「真好用！」持有敬老愛心卡的市民侯梅常來國民運動中心運動。（盧金足攝）

台中市敬老愛心卡福利再加碼，朝馬、北區、南屯國民運動中心也能用。（盧金足攝）

台中市「敬老愛心卡」變成長者最夯的卡！繼搭公車、國道客運、折抵看診費用及搭乘計程車外，福利再升級，5日起至朝馬、北區、南屯國民運動中心，各類球場、游泳池及健身房都能扣點抵現金；市長林佳龍表示，敬老愛心卡服務擴大範圍，國民運動中心也能用，鼓勵長輩走出來，不要當孤單老人，來運動顧健康。

林佳龍在市府運動局長王慶堂、社會局長呂建德等人陪同下，在西屯區朝馬運動中心主持「國民運動中心敬老愛心卡啟用儀式」，宣告敬老愛心卡福利再升級，即日起持卡人憑卡至朝馬、北區、南屯國民運動中心，各類球場、游泳池及健身房都能扣點抵現金。

包括市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春等人均共襄盛舉，立委張廖萬堅服務處也派代表到場關心。

林佳龍指出，以前的台中市敬老愛心卡使用範圍不夠廣，不夠好用，現在除了能搭公車、計程車及就醫減免掛號費及部分負擔外，也能到朝馬、北區及南屯等3座國民運動中心使用，未來清水等7座運動中心及台中市運動公園的收費設施也能使用，服務範圍不斷擴大，大家出來走一走，也能增加計程車的生意、增加消費，創造銀髮族經濟。

「邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、張芬郁及蕭隆澤等多名市議員聯合質詢時，提出敬老愛心卡擴充國民運動中心使用的建議」，林佳龍強調，敬老愛心卡擴大服務範圍，除了可照顧台中市銀髮族及身心障礙者，也是一項社會投資，敬老愛心卡各項福利都能驅使銀髮族及身心障礙者走出戶外，刺激消費，將造成良性經濟循環，造福更多人群。

邱素貞說，台中市敬老愛心卡每月有1000點額度，可免費搭乘台中、苗栗、彰化、南投及雲林等中部5縣市的市區公車，不過，以前的使用率偏低僅25％，她與陳淑華、謝明源、翁美春、張芬郁、蕭隆澤等議員聯合質詢時，要求擴充開放搭乘計程車、折抵看診部分負擔費用，目前使用人數約34萬張，很受長輩歡迎。

陳淑華指出，為因應各國民運動中心陸續興建完成與營運，議員進一步爭取國民運動中心可使用敬老愛心卡，鼓勵長輩到運動中心動一動，更健康更樂活，林佳龍立即同意並推動，展現照顧長輩的用心及效率，僅僅一個月就完成協調、設置、拉線、整合系統等工作。

運動局指出，台中市敬老愛心卡可免費搭乘台中、苗栗、彰化、南投及雲林等中部5縣市的市區公車，如果搭乘國道客運，起迄點其中一站是台中站，也能在轉搭台灣大車隊計程車時折抵費用，另外，持卡人在全市30間衛生所及285間民營診所看診，也可抵免部分門診費用。

為鼓勵長者多運動、促進身心健康，運動局協調朝馬、北區、南屯國民運動中心，與悠遊卡及一卡通公司合作，自即日起，憑敬老愛心卡於三間國民運動中心使用運動設施，都能折抵費用，藉此鼓勵長者多出外活動、結交新朋友，保持社會連結，活躍銀髮生活。

「真好用！」持有敬老愛心卡的市民侯梅說，她和朋友相揪搭計程車出遊，自己本來就有運動習慣，現在還能來運動中心運動，覺得當台中市民很幸福。

(中時 )