拳擊》梅威瑟又復出！跨年夜對決日本名將

退休拳王梅威瑟(右)再度返回擂台，這次他要挑戰日本格鬥好手。（美聯社資料照）

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中時電子報

退休拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)似乎準備實現他的綜合格鬥夢了，日本RIZIN格鬥聯盟5日在記者會上宣布梅威瑟將與格鬥好手那須川天心一較高下，時間都排好了，就是在今年的跨年夜，地點可能在埼玉超級競技場。

20歲的那須川是練泰拳出身，身高163公分武力驚人，打的是雛量級與蠅量級，生涯27勝0敗，21次KO，擊敗過許多名將。41歲的梅威瑟雖然在職業拳擊場寫下50勝0敗，畢竟不是打格鬥的，這場比賽採用的規則將會直接影響他的表現。

梅威瑟去年開始就已經在偷練綜合格鬥，大家都不知道他練來做什麼，看起來他是有意跨出拳擊的規則。至於體重問題，梅威瑟當年是跨5個量級的拳王，為了配合身形較小的那須川，他可能必須減重到60公斤。

既然是梅威瑟的比賽，就表示跟錢有關，他其實與RIZIN是有生意往來的，這回可能更像一場商業交流賽。梅威瑟本人已經搭私人飛機到東京，大賽的細節將於之後公布。

(中時電子報)

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