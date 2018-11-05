Google文哲有政績？ 丁守中：看看台北的治安吧

2018年11月05日 12:29 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲反擊各界質疑他沒政績的批評，還要質疑者去google一下，認為說他沒政績「很無聊」。不過國民黨候選人丁守中則說，柯市長要談政績，不妨看看台北的治安，柯市長推動華山大草原開放，卻疏於管理，釀成市中心治安破窗，導致讓人髮指的罪行發生；至於各項號稱「警政改革」的創新措施，絕大部分都因外行領導內行而夭折，這些的確都是可以簡單google出來的。

丁守中也批評，台北市這幾年重大刑案與命案頻傳，黑槍恐嚇不斷，當街強搶肆無忌憚，連警察都被混跡黑社會的年輕人群毆身亡，這群年輕人網路召集一呼百應，每每看到電視新聞驚悚畫面，「身為家長是多麼擔心孩子的人身安危」，「也沒google到柯市長有一句關心啊」！

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他說，聽到柯文哲抱怨後還真google了一下，柯市長口中的政績不是談什麼台北排名世界領先，或市民生活基本正義受保障，還是要大家去看柯粉作的懶人包，這跟高雄市反擊哪有又老又醜，就去看市府委託國家地理雜誌拍攝的市政行銷片一樣，自吹自擂，有什麼好高興的?

丁守中也說，柯市長上任以來，撤除派出所，造成員警無屋可住，地方反彈治安惡化，夭折；行政派出所，造成新購警車閒置，夭折；中正二分局集中報案，夭折；合併警分局，無疾而終；電子巡邏箱，員警抱怨連連，不知道可以撐到哪一天。這些都是柯文哲外行領導內行的光榮歷史。

他也指出，當初市府大肆宣傳華山大草原開放，彷彿空間解嚴。結果把場地借出去給文青團體，市府像沒事人一樣，還充當圍事，里長、市民屢屢檢舉都沒效果，終於釀成市中心治安破窗，導致讓人髮指的罪行在市府公管土地上發生。

(中時電子報)