房間像狗窩的人7大特質 專家：越亂心地越好

2018年11月05日 12:35 中時電子報 張哲瑋

每天下班只想躺著耍廢，懶的整理房間，房間永遠雜亂的像狗窩。根據香港媒體「Nmplus」報導整理出房間亂的人有7大特質。不僅日本心理專家指出，房間越亂的人心地越好，甚至外國研究也顯示，房間雜亂能激發創造力。

1外表光鮮

這點多數發生在女生身上，因為大部分的時間都花在打扮自己，還哪有多餘的「美國時間」來整理滿床滿地的衣物，回家後累死更不可能整理。

2懂得善用空間

礙於房間雜亂的狀況，要擺放東西時都要有技巧，基本上是「有洞就塞」、「不倒就疊」，所以在雜亂的房間出現幾座小山也不意外。

3記憶力驚人

看似亂七八糟的房間，其實亂中有序，這些人總能在房間立刻找到他所需物品，因為自己丟哪自己最清楚，這也是他們唯一驕傲的地方。

4非常念舊

房間亂的人對舊的東西都有莫名的情懷，很容易念舊，不知不知覺東西也就越收越多。

5需要安全感

房間雜亂的人最怕別人幫忙收拾，即使是自己的媽媽也是。因為對於他們每一個東西的擺放都有一定的規律、位置，而這都可以給予他們一定的安全感，如果突然變整齊乾淨，心理會覺得奇怪，也會擔心自己找不到的東西而感到焦慮。

6全身是傷疤

房間亂的人經常被自己房間的雜物絆倒，還會直接撞傷。手腳常常出現血痕、瘀青，有時候甚至根本不知道自己什麼時候受傷，直到感受到疼痛才發覺傷口。

7有個嘮叨的媽媽

上述6點如果都中，那這一點肯定不用說了。每天媽媽看到像被炸過的房間，總會唸上幾句「你什麼時候要整理你的狗窩？」、「房間也不去整理整理」，而你也只是簡單敷衍回答「好啦！我知道~」，但誰都知道，你整理房間的那天也遙遙無期。

另外，日本有心理專家以自己的諮詢經驗整理出，房間雜亂的人，心地可能越好。他指出，從事需要與人密切接觸行業的人，都有房間雜亂的傾向。相較於自己，他們通常更會優先處理他人的事情，比較少花時間在自己身上，所以較沒有時間整理其他地方。還提到，不是愛乾淨的人就是心地不好，而是能有些控制慾，想要別人都跟著自己的一套模式生活。

外國也有研究指出房間越亂的人越能激發創造力。明尼蘇達大學心理科學家Kathleen Vohs及Joseph Redden就請到188位成年人分成兩邊，一邊進入乾淨整潔的房間，而另一邊則進入佈滿紙、書混亂的房間，隨後，便要他們在「傳統」和「全新」的菜單作出選擇，結果顯示，進入整潔房間的人均拿起「傳統」，而進入亂房的人則拿「全新」，換句話說，房間整潔的人多是愛進行舊有模式，可以的話，盡量不變，而亂房的人則愛喜歡新奇事物，時常創出新的玩意或愛嘗試。

(中時電子報)