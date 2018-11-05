新竹》看板「納骨塔詐欺案」遭拆 范振揆提告

范振揆5日上午前往新竹縣警察局竹北分局做筆錄。（莊旻靜攝）

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范振揆日前製作的大型廣告看板（最左側），設置在竹北、新豐等地，不到半天即遭拆除。（莊旻靜翻攝）

曾參選立委的范振揆日前在新豐、竹北市等地懸掛 4面大型廣告看板並署名，內容指涉新竹縣長候選人徐欣瑩「妙天黨治腫瘤」等字句，懸掛不到半天即遭拆除，范振揆5日上午前往新竹縣警察局竹北分局做筆錄，也提告拆除廣告者，使此場風波愈演愈烈。

范振揆指出，這次縣長選舉應是徐欣瑩氣勢最強，但她個人「對她是比較不喜歡」，而他所放置的廣告將徐欣瑩打坐圖片與妙天禪師合影，還放上「妙天黨治腫瘤、納骨塔詐欺案」字句，范振揆則說，因一直以來「都沒有人把這些事情重新揭露」，這也是他設置看板原因。

徐欣瑩競選總部發言人陳程振則回應，在發現廣告當天已前往新竹縣警察局報案，至於不實、合成的廣告看板是誰拆除，目前已進入司法程序，由警方調查釐清。陳程振也強調，對手陣營有人攻擊宗教或歧視性別，卻不想比政見和政績，這是台灣選舉向下沉淪的主要原因，他希望選民用理性分辨，唾棄這種下流手段，應正大光明對決，並提升選舉風氣。

范振揆也說，他不知道看板是誰拆的，但「只有一個人有動機」，他也不認為自己設置的看板是抹黑，都是曾發生過的事情，「杜撰才是抹黑」，而看板被拆，他也說，由警方或公權力來拆「沒有問題」，但被不明人士拆除，他則說「我有表達言論自由的權利」，因此「我也會告他（拆除者）妨害他人行使權利的問題」。

(中時 )

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