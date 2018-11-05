高雄》蘇貞昌站台！陳其邁前鎮後援會逾萬人相挺

2018年11月05日 12:44 中時 林宏聰

民進黨高雄市長候選人陳其邁4日晚上成立前鎮後援會，超過萬名支持者參加，總統府祕書長陳菊、時代力量立委林昶佐、洪慈庸等人都到場力挺；新北市長候選人蘇貞昌更南下高雄助陣，呼籲選民支持會做事、不作假的陳其邁。

林昶佐問支持者，要相信一輩子都奉獻給高雄的陳其邁、還是原本想登記參選台北市長的韓國瑜？他痛批，韓國瑜3屆立委從沒替高雄說過半句話，參加經濟委員會，卻很少去開會，要如何拚經濟？他說，陳其邁11次被評為優秀立委才是高雄人的驕傲。

洪慈庸曾在高雄工作過4年，她說，那些年看到高雄確實在繁榮進步，現在當然要支持在地、已準備好的陳其邁。

陳菊則感嘆，現在有股打壓台灣價值的力量，隨便派個人靠假消息、假新聞、掌握網路，就把大家打拚20年的成果打得東倒西歪。她呼籲高雄鄉親站出來，守護高雄真實、善良的價值，讓陳其邁接班，一棒接一棒。

「聽說有顆光頭在高雄引起轟動？」蘇貞昌與陳其邁一起大進場，蘇自嘲他這顆才是正港的，鑽石與玻璃不一樣；他以台北縣老縣長的經驗說，韓國瑜來自中和，以前當縣議員要打縣長尤清，後來當立委又把陳水扁打到住院，參加國民黨立委初選也因發黑函而被取消資格，「這種人現在卻在高雄被當作寶」。

陳其邁哽咽回憶2009年八八風災後，馬上募集募資、人力送進重災區寶來、甲仙，因為「這是身為高雄孩子該做的事」。2014年前鎮氣爆，他也馬上搭夜車回高雄直奔災區，最近他參加81氣爆紀念會，有位消防員特別過來感謝他協助人工皮膚，才能活到今天，「這些都是高雄人同甘共苦、禍福與共的精神」。

陳其邁質疑對手韓國瑜連高雄幾條路都不清楚，哪會知道高雄的痛？對方沒為高雄流下汗水、沒為高雄打拚過，還是國民黨政權重北輕南的打手，是標準的「老藍男」，他拜託鄉親一定要守護高雄、守住台灣民主。

(中時 )