台北》韓流效應外溢？北市民調 柯P與丁丁戰成手

2018年11月05日 14:23 工商 崔慈悌

台灣競爭力論壇今天公布年底台北市長選舉最新民調，現任市長度柯文哲支持率為36.6%、丁守中為34.3%、姚文智12.7%，執行長謝明輝表示，受惠於韓流外溢效應，丁守中與柯P雙方戰成平手，差距在誤差範圍內，由於藍軍陸續歸隊，丁守中逆轉勝機率大增。

此次調查為台灣競爭力論壇委託大社會調查中心執行，於今年10月27日至29日進行訪問，台灣競爭力論壇今天召開記者會公布民調結果，年底台北市長支持度柯文哲為36.6%、丁守中為34.3%、姚文智12.7%、李錫錕為0.6%、吳萼洋為0.1%，另有15.7%民眾未表態。

調查中也詢問民眾對台北市政的滿意度，47.7%民眾表示滿意，39.2%民眾表示不滿意。

針對柯P任內備受爭議的大巨蛋議題，有29.9%民眾認為丁守中有能力處理大巨蛋議題，25.8%認為柯文哲能夠處理，9.5%認為是姚文智。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，受惠於此波「韓流」外溢效應影響，丁守中以34.3％緊咬柯文哲的36.6％，差距僅2.3％，落在此次調查誤差±3％的範圍內，雙方戰成平手。

雖然台北市民有47.7％滿意柯P執政的台北市政，但當年陳水扁市長任內滿意度超過七成還是連任失利。

他說，台北市基本盤仍是藍大於綠，國民黨支持度31.7％，民進黨15.8％、時代力量8.1％、親民黨1.6％。今日台北市綠營分裂的情況下，姚文智基本上應守得住綠軍兩成上下的得票率。在「韓流」持續發威的趨勢下，藍軍陸續歸隊，柯P和丁守中兩人將以40％正負3％對決，丁守中逆轉勝機率大增。

以台北市12個行政區來看，柯文哲與丁守中也打成平手，各領先6個，而姚文智12區皆居三人之末。柯文哲領先丁守中的6個區，以中山區、信義區、萬華區和大同區領先幅度最大，超過一成。

丁守中領先柯文哲的6個區，以大安區、松山區領先幅度最大，也超過一成。至於各年齡的支持度，姚文智仍居三人之末，並形成年紀越輕越傾向支持柯文哲，年齡越長則越支持丁守中的事世代差異，且隨著年齡增減，差異也越越拉越大。

謝明輝認為， 柯、丁雙方如何爭取不同年齡層的全面支持，成為最後選戰階段的要務。此次民調特別針對幾項台北市民眾關心的7大市政問題進行瞭解，調查結果也突顯出丁守中處理市政能力優於柯文哲，更適任台北市長一職。

(工商 )