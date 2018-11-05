高雄》現身影片力挺陳其邁 小野讚：古意

2018年11月05日 12:55 中時 林宏聰

民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營5日發表競選影片，知名文化人、台北市長柯文哲競選總幹事小野，透過拍攝影片，向高雄市民表達他「挺其邁」。小野說對他的印象是不太會說話、滿老實的，就是台灣話說的「古意」。

這支影片名為「我是挺其邁的」，主角小野面對鏡頭，回憶國民黨執政的時期，高雄給人印象是文化沙漠，這當然是國民黨打壓文化發展的責任，導致高雄缺少輿論的話語權。

小野説，民進黨執政後，透過《痞子英雄》、《血觀音》等影視文化發展，奪回一部分高雄話語權，他也感受這幾年台灣電視電影文化最大的改變，就是南方聲音出現了，這是一種讓高雄人有感的尊嚴，讓高雄人能驕傲說出「我是高雄人」。

小野提到，有次和陳菊會面，她念茲在茲就是怎樣對市民公平，於是將一塊很有價值的空地留下來作為生態環境公園，「這種重視文化、重視市民的態度，在陳菊、謝長廷的身上都有感受到」。

至於陳其邁，小野說對他的印象是不太會說話、滿老實的，就是台灣話說的「古意」，小野說非常相信陳其邁的能力、作為醫生訓練的背景，相信可以延續前面幾任市長所做的翻轉。

小野強調，高雄經過20年的累積，現在是要開始收穫的時機，面臨高雄的轉捩點，需要實在的做事，而非太過夢想的言語。

展望未來，小野期許陳其邁可讓高雄的文化與影視傳播成為台灣的主流之一，影響台灣文化，也影響國際對台灣的印象。

(中時 )