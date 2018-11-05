農委會納管農產初級加工 盼創十年600億商機

農委會副主委陳吉仲表示，「農產品生產及驗證管理辦法」母法預估下會期送交立法院審議。（游昇俯攝）

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為了幫助小農進行農產品初級加工，生產及加工一元化，農委會修正「農產品生產及驗證管理法」，擬將農產品初級加工納入管理，預計立法院下會期通過修法，將帶動國內500家初級加工場發展，增加20億元的產值，並於十年內創造600億元商機。

農委會表示，由於農民從事農產品初級加工，屬小型、簡易加工，規模不及食品工廠，不易取得工廠登記，導致加工品通路受限，故農委會修正「農產品生產及驗證管理法」，作為管理農產品初級加工場的法源依據，讓小農不必再受工廠登記規範。

農委會副主委陳吉仲表示，農委會現正研訂「農產品初級加工場管理辦法」草案，未來農業從業人員進行農產品初級加工，採用國產溯源農產品，且建築為農業用地許可所蓋的加工室，便可向農委會申請登記；他說，食品加工廠由經濟部管理，但小規模的農產品初級加工便由農委會主管。

陳吉仲並指出，以往小農進行初級加工，所生產的果醬、果汁、果乾，若未符合衛福部生產安全規範，便無法上市，衛福部的「食品良好衛生規範」（GHP）也不適合小型的生產規模，故農委會納管農產品初級加工，也正與衛福部會商訂定初級加工場良好衛生規範，把關食品安全。

農委會將以正面表列方式，明訂乾燥、粉碎、碾製及焙炒等四類加工方式，所生產百餘項低風險的加工品項，包含果乾、蔬菜乾、帶殼花生、薑黃、水果茶、麵茶、茶包、咖啡等，以為適用管理的範圍。

陳吉仲表示，除了正面表列加工項目，及取得產銷履歷加工驗證或有機加工驗證者，其他小農的農產初級加工品，農委會也會組成農產品初級加工品風險評估小組，審議判定是否納入。

農委會預估，目前農產品加工量每年約7萬5000公噸，納管農產品初級加工，將帶動全台500家農產初級加工場發展，增加20億元產值，並以在十年內創造食品加工產值達600億元為目標。

陳吉仲並指出，「農產品生產及驗證管理辦法」現正預告一個月，預估下會期送交立法院審議，在此3至6個月時間，農委會將完成農產品初級加工相關生產管理辦法，並廣泛到各地座談說明，讓母法修法與其他管理辦法能在六個月內完備到位。

(中時 )

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