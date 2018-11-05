斬龍山遺址公園未完工先開放 2千民眾踩爛泥聽音樂會

文化局4日在未完工的土城「斬龍山遺址公園」舉辦台語老歌音樂會，場地卻因前晚大雨泥濘不堪，引發民怨。（許哲瑗攝）

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文化局4日在未完工的土城「斬龍山遺址公園」舉辦台語老歌音樂會，場地卻因前晚大雨泥濘不堪，引發民怨；圖為藝人劉福助表演。（許哲瑗攝）

新北市文化局4日在土城區斬龍山文化遺址公園草皮區舉辦演唱會，吸引逾2000位民眾參加，新北市議員林金結指出，現場泥濘不堪，濕滑草皮讓不少長者差點滑倒，安全堪慮；對此文化局坦承場地尚未完工，將儘速找出解決之道。

市府2007年推動土城醫院興建案，卻在2012年遷葬整地時，在金城路上開挖出距今3千年的「斬龍山遺址」，文化局計劃在此興建「斬龍山遺址文化公園」，其中草皮區預計11月底完工。

文化局4日在未完工的土城「斬龍山遺址公園」舉辦台語老歌音樂會，卻安排機車併排停在施工區圍籬內，緊鄰車潮量大的金城路二段，安全堪慮。（許哲瑗攝）

為了讓民眾認識斬龍山遺址，文化局4日預先園區內的草皮區舉辦台語老歌音樂會，邀請到張秀卿、劉福助、許富凱等藝人同台演出，憑宣傳單截角還可免費兌換市府環保袋，吸引逾2千位民眾到場參加。

新北市議員林金結指出，舉辦活動的草皮區充滿泥濘，地面濕滑，民眾踩著爛泥聽音樂會，不只舉步維艱，許多行動不便的長者差點跌倒，安全堪慮，且未完工的場地，怎會開放民眾使用？

此外，地方民眾指出，園區內未設置停車場，只有表演嘉賓和藝人的車輛可以進入，其他機車全都併排違停在園區外，僅用施工圍籬與外圍道路相隔，緊鄰的金城路二段車潮量大、車速快，且行人和機車使用同一條路，一不小心就會發生擦撞，交通動線規劃令人不解。

文化局表示，斬龍山遺址公園仍在興建中，其中草皮區將在11月底率先完工，原打算透過預先舉辦音樂會，讓民眾認識斬龍山遺址公園，並了解地方鄉土文化，但因地形為「碗字型」加上連日降雨，難免有泥濘，將儘速改善，絕不拿民眾安全開玩笑。

(中時 )

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