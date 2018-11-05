台中》主持任內最後市政會議 林佳龍：我們下次見

台中市長林佳龍（中）主持第一任市長任期內最後一次主持市政會議，會議結束時語意深重地說：「我們下次見」。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍即將在11月8日請假投入選舉，他5日在市政會議表示，市政會議4年來走遍山海屯，這次是他第一任市長任期內最後一次主持市政會議，再回到舊城區舉行，是因為他曾說：「不能救中區，不配市長」，來中區要向市民報告舊城再生成果已經使命必達。他在會議時語意深長地說：「我們下次見」。

台中市府市政會議上午在台中市東協廣場的1家文創旅店舉行，林佳龍表示，他擔任市長4年來從這裡出發，也回到這裡向市民報告舊城新生的成績單，中區是台中市城市的發源地，市府透過大車站計畫、河川整治及文化復興等三支箭，經4年努力已成功改造。

林佳龍在市政會議中表示，過去，東協廣場可說曾是變成廢棄的商場；現在，人潮回來了、商機看得見，投資客願意進來，打造成文創旅店的會場，就是最好的證明，改造成文創旅店後，他第一次進來，感到相當驚艷。

林佳龍強調，他曾說：「不能救中區，不配市長」，他現在要告訴市民，他是使命必達，並邀請民眾一起來見證中區的振興發展有具體的成果。他說。大台中的發展不僅如此，「大台中123」計畫一條山手線、兩大海空港及三個副都心及水湳智慧城，未來打造國際、文化、智慧的大台中，發展藍圖都已確定、都市格局也很完整，需要再一步步地推動。

台中市府都發局在專案報告中提出舊城新生成果報告，提出「城中城再生執行方案」188項計畫及「跨機關整合計畫」推動五大策略及舊城新生三支箭的大車站計畫、柳綠川整治及文藝復興等建設成果。

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