姓名透露年齡 志明約已壯年

2018年11月05日 13:39 中時 張理國

「志明與春嬌」在台灣家喻戶曉，那你知道志明幾歲？根據內政部各世代前三大取用名字統計，名字叫做志明的最有可能在40歲到60歲之間，而叫做金龍、金水、秀英、玉蘭、玉英最有可能高齡8、90歲，叫做承恩、宥廷、品睿、詠晴、子晴及品妍的最有可能是新生代青少年。

內政部公布的姓名統計中還有許多有趣的現象，內政部長花敬群說，「我們應該都有朋友叫做陳冠宇或陳怡君」，依照內政部統計，男生排行冠軍的陳冠宇共有4017人，女生排名冠軍的陳怡君有5925人。若按區域別來看，花敬群說，宜蘭女性的名字第一名叫麗華，花東的第一名叫秀英，並不是西部常先的淑芬。

另外，內政部也說，在國人取用的名字中，如傑出運動選手、公益人士等各界名人相同名字，也有取用者，如書豪有2,029人、雅妮有696人、寶春有722人、樹菊有40人、詠然128人、淑薇476人、資穎有210人。

內政部統計發現，全國取用單名人口數為39萬4,220人，占總人口數1.67％。前三大取用單名人口，男性依序為傑（1735人）、杰（1634人）、毅（1563人）；女性依序為敏（3474人）、梅（3054人）、雪（2771人）。

按照傳統習俗，同姓氏不婚，但內政部比對發現，全國夫妻同姓對數仍有17萬5933對。根據今年6月30日戶政資料顯示，全國夫妻同名不同姓有31對；同姓又同名有3對，較2016年新增1對。另據統計，全國夫妻總對數為535萬3385對，夫妻姓氏組合以「陳林」9萬1706對（占1.71％）最多。

內政部表示，2010年至2017年名字變更總計82萬634人，改名最多星座為天秤座7萬4,086人（占9.03％）、天蠍座7萬3438人（占8.95％）次之；而最少者為金牛座6萬3972人（占7.80％）；統計也發現近期最常被變更，以及變更後最常被取的名字，第一名叫做「承恩」。

內政部表示，觀察名字變更資料，其中顯示一生之中最愛改名年齡，大致集中在27歲至34歲之間，並以29歲居冠。而未滿1歲即改名，是前十名中唯一未成年改名之年齡，這也許是因第1次取用名字思慮不縝密而改名；至第一次擁有自主權的20歲成年人，也擠進前十大改名單齡之列。

(中時 )