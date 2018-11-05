陳菊批韓國瑜「連神明都敢騙」 意外打臉蘇貞昌

2018年11月05日 13:14 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、 黃鈺潔 /綜合報導、

陳菊批韓國瑜「連神明都敢騙」

總統府秘書長陳菊、民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨(4日)晚上南下為黨籍高雄市長候選人陳其邁前鎮後援會站台，陳菊在致詞時表示，日前網路流傳的「籤詩」是造假，她痛批韓國瑜「連神明都敢騙」，但事實上，過去蘇貞昌曾在2010年向神明發誓自己不敢違逆，民主的精髓，他絕不再選第3次，但現況是，他又出來選第三次了。對此，網友表示「肯定是指桑罵槐」。

回顧2010年時，民進黨曾勸進蘇貞昌選新北市長，但當時擔任過兩次台北縣長的蘇貞昌說，「美國的華盛頓總統，可以選第三任而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓，自己不敢違逆、不願意破壞，如果有一天我有更大的能力，會更努力的回饋台北縣民頭家，但我不會選第三次」，到今年四月要參選新北市時，他又改口說，他有向保安宮保生大帝報告，他和保生大帝一樣，是以救苦救難的心來參選，他相信保生大帝會同意，現況是，他又出來選第三次了。

陳菊4日致詞時感嘆，現在有股打壓「台灣價值」的力量，「隨便派個人」靠假消息、假新聞、掌握網路，「就把大家打拚20年的成果打得東倒西歪」。她呼籲高雄鄉親站出來，守護高雄真實、善良的價值，讓陳其邁接班，一棒接一棒。而陳菊會生氣原因，是因為據網路所傳的高雄三鳳宮籤詩，藏頭正是顯示「韓國瑜痛宰陳其邁」。

高雄三鳳宮董事長孫宗英10月31日出面說明，在孫宗英檢視後發現，這張署名財團法人高雄三鳳宮的靈籤，無論格式、內容都與三鳳宮靈籤不同，斷定有人造假。他已決定要捍衛三鳳宮清譽，立刻向警方報案、指控造假者侵權與偽造文書。

對此，網友表示「肯定是指桑罵槐」、「光頭蘇：心中一涼」、「睡菊，三鳳宮的簽詩司法還正在調查，妳不要妖言禍眾」、「蘇貞昌連神明都敢騙了，還有什麼立場說別人」、「還是永遠都覺得錯的都是別人」。

(中時電子報)