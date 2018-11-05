新喀里多尼亞島公投結果反對獨立

2018年11月05日 14:26 旺報 林永富

位於南太平洋的法屬新喀里多尼亞島4日舉行獨立公投，投票率達80.63%，開票結果顯示有56.4%反對脫離法國獨立。

此次獨立公投問題是：你是否希望新喀里多尼亞取得完整的主權，進而獨立？

這個小島是法國世界各地諸多海外領地的其中一個，距離法國領土約18000公里，島上28萬名居民，其中有17.5萬名合法選民。它不但是法國的戰略島嶼，也蘊含豐富鎳礦藏與漁業資源。

儘管新喀里多尼亞有著高度自治，但是在軍事和教育等領域嚴重依賴法國。法國每年為新喀里多尼亞經濟注入15億美元的補貼，很多人擔心沒有法國補貼經濟會陷入崩潰。

面對公投結果，法國總統馬克宏在演說中表達了他為「一同邁出這歷史性的一步備感光榮」，公投結果「象徵著對法國共和體制的價值與未來懷抱信心」。

這次公投可能導致傾向獨立的原住民卡納克人（Kanak），與當地白人關係再次緊繃。在殖民統治之下，當地土著卡納克人曾經被限制在保留地，排除在當地重要經濟活動之外。卡納克人趨向於支持獨立，歐洲定居者後代趨向於保持與法國的聯繫。

過去雙方曾經在1980年代爆發衝突，導致70人喪生。那起事件促成1998年法國與卡納克達成《諾米亞協議》，定下在2018這一年舉行獨立公投，決定島嶼的去留。如果民眾這次選擇不獨立，那麼在2022年之前還要舉行兩次獨立公投。

(旺報 )