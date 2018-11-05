新喀里多尼亞島公投結果反對獨立

友善列印
旺報
林永富

位於南太平洋的法屬新喀里多尼亞島4日舉行獨立公投，投票率達80.63%，開票結果顯示有56.4%反對脫離法國獨立。

此次獨立公投問題是：你是否希望新喀里多尼亞取得完整的主權，進而獨立？

這個小島是法國世界各地諸多海外領地的其中一個，距離法國領土約18000公里，島上28萬名居民，其中有17.5萬名合法選民。它不但是法國的戰略島嶼，也蘊含豐富鎳礦藏與漁業資源。

儘管新喀里多尼亞有著高度自治，但是在軍事和教育等領域嚴重依賴法國。法國每年為新喀里多尼亞經濟注入15億美元的補貼，很多人擔心沒有法國補貼經濟會陷入崩潰。

面對公投結果，法國總統馬克宏在演說中表達了他為「一同邁出這歷史性的一步備感光榮」，公投結果「象徵著對法國共和體制的價值與未來懷抱信心」。

這次公投可能導致傾向獨立的原住民卡納克人（Kanak），與當地白人關係再次緊繃。在殖民統治之下，當地土著卡納克人曾經被限制在保留地，排除在當地重要經濟活動之外。卡納克人趨向於支持獨立，歐洲定居者後代趨向於保持與法國的聯繫。

過去雙方曾經在1980年代爆發衝突，導致70人喪生。那起事件促成1998年法國與卡納克達成《諾米亞協議》，定下在2018這一年舉行獨立公投，決定島嶼的去留。如果民眾這次選擇不獨立，那麼在2022年之前還要舉行兩次獨立公投。

(旺報 )

進博會習近平發表主旨演講 中國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。