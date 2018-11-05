NBA》里歐納德沒打 湖人主場首節就輸31分吞敗

詹姆斯切入上籃遭到兩名暴龍球員防守。(美聯社)

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暴龍主控羅瑞(左)傳出15助攻改寫隊史紀錄。(美聯社)

暴龍當家球星里歐納德5日賽前宣告因為腳傷缺陣，沒想到湖人仍在自家主場輸到昏頭土臉，才打首節就處31分大幅落後，讓「小皇帝」詹姆斯一路臉色鐵青，湖人終場107比121遭到暴龍羞辱，苦吞本季第6敗，暴龍則摘3連勝。

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儘管球賽在湖人主場進行，暴龍一開打卻不給地主面子，靠著伊巴卡、羅瑞內外聯手，打出誇張26比2，更讓湖人整整快4分鐘毫無得分進帳，暴龍轉眼取得41比10大幅領先，伊巴卡首節8投全進、獨拿20分，羅瑞單節9助攻。

儘管詹姆斯仍然帶領年輕隊友努力追分，可惜最多就是追到落後17分，雙方打到末節，湖人刻意只派年輕主力上場，卻意外展開反撲，一度追到只差10分，可惜暴龍換回主力「滅火」，詹皇也提前進休息室不想再看下去了。

伊巴卡的內線強悍攻守，是暴龍贏球的主因之一，他拿全場最高34分，外加10籃板、2助攻，羅瑞也有21分、15助攻與6籃板，讓他連8場助攻上雙，改寫暴龍隊史紀錄，頻頻爆扣籃框的席亞卡16分、13籃板，丹尼格林15分。

賽前還在場邊跟昔日熱火隊友波許相見歡的詹姆斯，此役貢獻18分、6籃板，湖人得分最高的是庫茲馬24分，英格拉姆16分，「球哥」朗佐鮑爾12分、9籃板及4助攻，只是湖人這場主場賽事真的輸到不太好看。

(中時電子報)

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