伴遊、包養、飯局、派對 網路陷阱大公開！

2018年11月05日 13:16 中時 張穎齊

「看妹妹喜歡那一種？快來報名！」網路誘騙陷阱多，基隆市警局婦幼隊整理歷年常見誘騙兒少性犯罪類型，其中有利用「瘦身長高」為由，騙少女拍下全身裸照，或刊登「寒假伴遊、包養、尾牙飯局、派對等短期兼職打工」，假驗貨之名行性侵之實，抑或打著開趴、傳教等名義性侵少女。警方呼籲，家長與兒少務必留意。

婦幼隊指出，1.犯罪者會用女性假帳號及火辣照片當大頭貼，在臉書成立女生私密社團，誆稱要幫女孩子瘦身、長高為由，騙取被害少女提供全身裸照，以利判定身體何處該瘦身，有少女信以為真，未加思索即提供上百張裸照；從此被要脅恐嚇，否則就將照片上傳至網路。

2.成立臉書帳號，隨機搜尋國中或剛上高中的女學生加為自己「臉書好友」，刊登「寒假伴遊/包養/尾牙飯局/派對，不同的短期兼職打工！看妹妹喜歡那一種？快來報名！」誘騙無知少女上鉤，並以驗貨為由，行性侵之實。

3.利用模特兒打工外拍的方式，向未成年被害者說面試要檢查身材及發育情形等理由，進而下手得逞。4.於網路遊戲結識被害人，並與其他同好組成群組，另訂摩鐵房間，邀被害人與其他同好一起到KTV飲酒唱歌，最後被害人不勝酒力，而被網友撿屍性侵。5.假宗教之名對教友以治病，施法、餵毒、性輔導等治療方式為由施予猥褻性侵之實。

婦幼隊提醒，網路誘騙花語一籮筐，千萬別上當，家長應灌輸子女正確使用網路的觀念，避免接觸暴力、色情等成人取向的資訊，也請留意孩子的上網記錄，瞭解子女是否曾瀏覽不適當之網頁，培養孩子安全意識。

(中時 )