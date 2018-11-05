花蓮》「花蓮人開講」農會系統大趕集 徐榛蔚暢述農業政策

2018年11月05日 13:13 中時 范振和

國民黨花蓮縣黨部主導的「花蓮人開講」，引來大批支持群傾聽黨籍候選人各種政見。（范振和攝）

國民黨縣黨部主委鄒永宏（中）呼籲花蓮藍軍大團結，力挺縣長候選人徐榛蔚（左二）等人高票過關。（范振和攝）

花蓮縣農會總幹事（前中）、理事長余國基（前左）等人懇請大家支持國民黨籍各候選人。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部主導的「花蓮人開講」，4日晚間輪流農會系統登場，縣長候選人徐榛蔚暢述農業政策，強調花蓮應成立「品牌形象館」，吸納所有特色農漁產品，變成另一觀光旅遊據點，俾提升農友收益。

花蓮縣農會理事長余國基、總幹事官俊彥領軍，全縣鄉鎮市、地區農會重要成員前晚參加「花蓮人開講」，適逢醫師節，稍晚，醫師公會理事長鄒永宏、前理事長戴啟邗、黃啟嘉等人也到場致意，場面熱絡不失溫馨。

「花蓮人開講」由徐榛蔚競選團隊副執行長張逸華首先炮轟，蔡政府執政後，2年來搞得台灣亂七八糟，國人生活在水深火熱中，如今花蓮選舉期間，又派出「東廠錦衣衛」以「依法除弊」為名，行肆無忌憚抹黑之實，令人不齒。

徐榛蔚由縣議員候選人俞慧君、吳建志、吉安鄉長候選人游淑貞等人陪同，晚間8時30分登台，暢談立委任內推動農產品有機認證、加固型網室栽培補助，爭取多條農田水圳整建費，力爭農民職災保險最近上路外，也提出未來農業發展的精闢見解。

徐榛蔚強調，花蓮擁有全台第一個有機無毒村─富里鄉羅山村；全縣農產有機栽培面積1900多公頃，也是全國第一大；自我期許是一名替鄉親身心靈把關的尖兵，將來，她會成立「花蓮品牌形象館」，結合農會、農改場等單位，共同行銷優質農特產品，這也是另一觀光旅遊購物大平台。「讓東西賣出去，花蓮賺大錢」，讓「幸福縣」成為花蓮縣的代名詞。

(中時 )