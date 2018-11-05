接見渣打集團副主席 陳建仁：金融體質良好吸引外商進駐

2018年11月05日 13:42 工商 彭媁琳

副總統陳建仁今（5）日接見渣打集團副主席柯若濟（Naguib Kheraj）時表示，他指出，政府將會持續推動台灣金融市場的國際化及自由化，加強國際金融合作，提升金融市場的體質，以強化國際競爭力，為未來的挑戰作好準備。

陳建仁以英文致詞，先對來台的渣打集團貴賓，表達誠摯歡迎。陳建仁表示，2016年6月渣打集團首席行政總裁溫拓思（Bill Winters）也曾經來訪，並分享渣打集團在亞太區域的經營經驗，以及對台灣未來的整體發展的看法，顯示渣打集團對台灣金融市場的重視。

渣打銀行在台灣經營已經超過30年，長期耕耘台灣金融市場，提供我國消費者各種金融服務與需求，是目前5家外國銀行在台灣子行中分行據點最多的銀行，除了致力於對中小企業放款外，近年並協助中東卡達等國銀行在台發行國際債券，對提昇台灣的金融能見度非常有幫助。對於該集團長期重視在台業務的發展，陳建仁表達感謝和肯定。

陳建仁說，台灣總體經濟金融面的表現良好，是吸引外商來台發展的主要原因。今年以來，出口活絡，民間消費升溫，國內經濟穩定成長，預估全年經濟成長率為2.55％。截至今年9月底，失業率為3.76%，消費者物價指數年增率為1.72%，就業與物價均屬穩定。

自2008年全球金融風暴發生後，我國持續強化金融機構財務體質，並遵循Basel III等國際金融監理規範，金融體系已展現相當的韌性，今年8月底，我國銀行逾放比率僅有0.27%，在資本、資產品質及流動性方面都相當穩健。

談及「世界經濟論壇（WEF）」公布之「2018年全球競爭力報告」，陳建仁指出，台灣金融業排名是全球第7，其中逾放比全球最低、保費占GDP比重世界第1，上市櫃公司市值占GDP比重、中小企業取得融資容易度都名列前茅，相較其他新興市場，台灣金融體質確實相當健全。

陳建仁說，為營造友善經商及投資的法制環境，去年10月起，我國政府不斷進行法規鬆綁，到今年10月初為止，在388件法規鬆綁成果中，其中有216件與經濟金融有關。而這些法規鬆綁案件，部分是來自美國商會或歐洲商會的建言，對於外商商會的建言，政府都相當重視並積極研議。

陳建仁進一步說明，近期為有利外國銀行擴大參與再生能源等大型專案融資，金管會已經開放外國銀行在台分行發行新台幣金融債券，並放寬外國銀行在台分行及子行的授信限額規定。我國政府將會持續推動台灣金融市場的國際化及自由化，也期望能吸引渣打集團對台灣投入更多的金融資源，包括人才培訓、引進金融商品創新技術，繼續於台灣金融市場的未來發展中，扮演重要的角色。

陳建仁認為，在經濟發展的過程中，金融產業向來具有關鍵的角色，行政院於今年6月發布「金融發展行動方案」，由銀行業、證券期貨業、保險業及金融科技等四大面向，提出推動金融整併、強化公司治理等具體策略，希望將台灣打造為一個具前瞻性及國際競爭力的金融市場，同時借助金融的力量，支持創新轉型，協助解決公共建設財源問題與提供高齡化社會金融服務，以滿足企業與民眾對金融服務的需求與期許外，並提供我國經濟發展所需的資金動能。

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