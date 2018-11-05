民進黨護航張天欽 不用受立院調閱小組約談

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立法院司法法制委員會今天舉行張天欽事件調閱小組會議，國民黨立委林為洲提案要求前促轉會副主委張天欽等相關人士要到立法院說明，被民進黨立委以人數優勢封殺提案。林為洲批評，民進黨封殺相關提案，等於是在護航張天欽等人。

林為洲提案要求張天欽以及當時相關人等要列席調閱小組會議說明，並且要求促轉會提供所有正式與非正式會議記錄、錄影錄音資料等文件，還要提供已批示及未批示的對內對外公文；時代力量立委黃國昌另外詢問是否也包括Line群組對話，國民黨團同意應該如此。不過這些提案都被民進黨以人數優勢否決掉。

民進黨立委段宜康認為這樣的提案已經逾越份際了，這樣的要求太離譜，搞得比法院還大。他認為連line的紀錄都要看就已經是思想檢查了，國民黨的做法就是要檢視促轉委員有沒有成見、有沒有偏見，「要檢視他討厭馬英九？討厭蔡英文？連這都要檢視？這不是思想檢查嗎？」

林為洲則反批，促轉會就是要超越黨派，如果他們個人意識形態言論都不超越黨派了，要怎麼做轉型正義？國民黨堅持非正式會議都要提供，包括影音都要提供，不是只有正式會議，張天欽事件就是在非正式會議上發生的，如果調閱小組只是這樣，那成立這個要做什麼？

委員會最後通過民進黨提案，請促轉會提供自今年5月31日至9月21日之各次會議之會議紀錄及對外函文。針對8月24日，促轉會前副主委張天欽召集非正式會議之錄音外傳引發風波一案，相關之調查筆錄及報告。黃國昌質疑如果只調閱的到這些內容，那其實這些資料上網都查得到，差別只在可以看筆錄而已。

林為洲批評，這樣的作為無疑讓促轉會的爭議持續不斷，會讓外界懷疑我們在打假球，人民期待許久的轉型正義及其真相與和解，何時才能落實？

林為洲認為，促轉會必須擁有極高的道德與操守標準，才能讓民眾對其作為及政策信服，當發生「張天欽東廠」事件後，早已讓民眾失去信心，唯獨透過全面檢視、公開透明內部所有運作及討論，才能讓促轉會重新出發，相當遺憾，民進黨讓這樣的機會徹底喪失。為了可以向民眾交代來釐清政府相關弊案、爭議、問題等，國會改革仍要思考是否納入如美國聽證權，讓國會議員可以更有效監督政府作為。

(中時 )

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