蔡英文接見莫健 感謝川普第二筆對台軍售

2018年11月05日 13:42 工商 彭媁琳

總統蔡英文今接見美國在台協會主席莫健，盼美國續與台灣攜手合作，共為印太區域打造更穩定、更繁榮的未來。她也感謝川普政府已宣布第二筆對台軍售，強化台灣自主防衛的能量，美國高層官員也努力增進台美合作，這是維持區域和平穩定不可或缺的動作。

蔡英文指出，她注意到莫健在第17屆美台國防工業會議演說主動強調台美堅實友誼，莫健談到，在美國通過台灣關係法近40年，台美之間不但建立恆久互惠的夥伴關係，這夥伴關係也奠定在台美對民主與人權共享價值之上，也因為如此，維持了台灣的安全，對亞太區域的安全更加重要。

蔡英文認為，莫健的說法正反映著台美對於民主自由價值的認同，也凸顯雙邊在印太區域對和平穩定的共同利益。

蔡英文提到，台美全球合作暨訓練架構（GCTF），過去3年來已邀請30多個國家、超過200位的專家學者討論數位落差、婦女賦權、公共衛生、媒體識讀、對抗虛假訊息等議題，在政府部門努力下，會持續增加辦理場次、涵蓋議題以及參與人數。

蔡英文強調，「在印太區域，我們也從未停止貢獻一己之力」，透過新南向計畫以及互惠合作方式，強化台灣與東南亞及南亞國家的關係，「我們相信這些成果都有被我們的國際友人所看見，也期待美國與其他國家持續與我們攜手合作，共同為印太區域打造一個更穩定、更繁榮的未來」。

她說，身為負責任的國際社會成員，台灣在過去的2年持續提升國防自主能力，她很欣慰川普政府已宣布第二筆對台軍售，強化台灣自主防衛的能量，以及看到美國高層官員在不同場合不斷強調將努力增進台美安全合作以及交流，「這些都是維持區域和平穩定不可或缺的動作」。

莫健回應指出，這次他來訪，主要是評估台美之間的關係，台美全面、可持續、持久以及互利互惠的夥伴關係；台美關係奠基於共享利益以及共享價值，特別是對民主人權的支持。台美在安全、經貿、商業以及人與人之間關係等各領域，有很大進展。

莫健表示，本週他將參與GCTF的聯合委員會，規劃接下來一年GCTF的活動；他說，GCTF是認可台灣對於國際社會貢獻的一個方式，並且重申美國對台的支持，支持台灣找到方法擴大台灣國際參與並且保證台灣的國際參與。

他說，明年台美將慶祝台美雙邊關係重要的一個里程碑，也就是台灣關係法的第40週年，他非常期待持續推展台美各項合作關係。

(工商 )