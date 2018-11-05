影》美中神盾艦南海險相撞 細節實況曝光

2018年11月05日 13:40 中時電子報 楊幼蘭

2018년 9월 남중국해



The Chinese Luyang destroyer vs the USS Decatur



Never-before-seen footage:

A near collision between a Chinese and a US warship in the South China Sea. https://t.co/Bnqo8YtS7D pic.twitter.com/BhAJcZ8dRS :@SCMPNews — qlstnfp (@qlstnfp) 2018年11月4日

美國勃克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）9月30日在南海執行自由航行任務時，解放軍出動了052C型「中華神盾」驅逐艦「蘭州」艦驅趕，迫使它轉向。

最新披露的錄影顯示，「蘭州」艦逼近至距「迪凱特」號艦首不到45碼（41公尺）處，大動作驅離，行動前解放軍強烈威脅，要美軍承擔後果。美方認為，此舉危險而充滿侵略性。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，英國國防部首度公佈的錄影和記錄顯示，解放軍先警告，「你們在危險的航道上」，接著威脅「要是你們不改道，就要承擔後果」。

而美艦人員回答：「我們在進行無害通過（innocent passage）。」當時美國太平洋艦隊官員說，解放軍驅逐艦以「危險而不專業的手法」，迫使在南沙群島附近巡航的美艦改道，以避免相撞。

北京當時反駁說，美艦進入中方海域，行動充滿挑釁，並說「蘭州」艦依法迅速採取行動，警告它離開相關水域。

英國倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）亞太專案副研究員海頓（Bill Hayton）說，中方的行動可能經過深思熟慮，以提高「對抗的程度」。海頓說，就他所知，這是中方第一次如此出言直接威脅美艦，而這意味解放軍會有這樣的反應，也同時在向英、澳等在南海巡航的美國盟友傳達訊息。

他指出，以往中方只會說，「你們正在進入中國水域，請避免靠近」之類的，而就印象所及，這是解放軍第一次說出「承擔後果」的重話。因此，這的確顯示，北京威嚇的程度似乎提高了。

此外，在這兩艦緊張遭遇的錄影中，只聽到一名美國海軍說，中方驅逐艦「想把我們驅離航道」，並說他看到非武裝中國海軍人員在甲板上。

海頓指出，身為美國盟友的英國也在南海巡航，而倫敦不太可能在未經華府許可的狀況下，逕自公佈原本未披露的資料。他說，「我會把這資料公開，解讀為刻意顯示中國在南海的惡行」。

上海政法學院教授倪樂雄說，解放軍的行動在於顯示，萬一美中衝突升級，他們已有所準備。他指出，「美國藉由航入12海浬內，不斷測試我們的底線。因此，我們透過開近他們的船顯示，我們準備好了」。

(中時電子報)