因應中美貿易戰 蔡英文：台英可討論提升經貿關係

2018年11月05日 13:30 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天對英國國會議員表示，面對全球貿易競爭越來越激烈的趨勢，她希望台灣與英國可以在這段時間，進一步討論提升經貿關係的方式，「讓我們成為連結歐亞市場的最好夥伴」。

蔡英文總統今天上午接見英國國會議員訪問團時表示，該訪問團是今年第三個來自英國的國會議員代表團，「很高興看到台灣與英國之間的國會交流，在這幾年當中不斷提升」。

她說，事實上，除了國會外交，台灣與英國的實質關係也持續成長，在能源產業、智慧城市等領域，我們建立了許多雙邊對話機制。今年我們也在新創、風力發電、金融、及科技產業等領域，簽署了合作備忘錄。

隨著科技進步，人工智慧、互聯網也已逐漸應用在各行各業中，甚至改變全球產業鏈的結構。她相信，透過這些互惠的合作發展，可以一起為下一代創造更多機會。

談及台英合作關係，蔡英文指出，台英雙邊經貿關係也越來越緊密。英國是我們在歐洲最大的投資目的國，同時也是台灣第二大歐洲外資來源國。全球貿易競爭越來越激烈，她希望台灣與英國可以在這段時間，進一步討論提升經貿關係的方式。

蔡英文也表示，面對這些挑戰，我們也不斷提升台灣的創新能量、推動貿易多元布局，確保經濟穩健成長。例如我們這兩年推動新南向政策，也為台灣與區域內的國家，建立更多互惠的夥伴關係。

身為國際社會負責任的一員，她強調，台灣一直致力和理念相近的國家一起打造永續的未來。她特別感謝布萊迪下議員，還有台英國會小組長期以來支持台灣的國際參與。「這幾天，台英國會小組發表聲明，支持台灣參與國際刑警組織大會，就是最好的例子」。

她希望透過訪團此次來訪，雙方可以一起開創更多互惠合作的可能性，促進彼此國家的發展。

(工商 )