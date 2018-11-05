高雄》蓋起來！邱議瑩臉書留言數突破天際 衝到109萬

2018年11月05日 13:36 中時電子報 莊楚雯 /綜合報導 /綜合報導

民進黨立委邱議瑩因「老婆陪睡說」，抹黑國民黨高雄市長候選人韓國瑜，還堅持自己沒有失言，該被譴責的是韓國瑜才對。引發網友們在她的臉書專頁瘋狂洗版，留言數在今天上午9點達到109萬，要邱議瑩出來道歉。但到了中午過後，留言數被刪到只剩79萬，短短4小時就刪掉30萬則留言。

邱議瑩在上個月24日的臉書發文「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路規劃說明會」被網友在底下蓋樓洗版，要她道歉、認錯！、「國會之耻→邱議瑩」、「破109萬！！恭賀無恥比天高」、「蓋民怨樓哈哈，全台灣第一座世界景觀」。而邱議瑩的小編也很努力刪了30萬則留言，但似乎還是不敵網友們洗版的速度，留言數還是繼續增加，1分鐘就有數十則留言「109萬可以刪到剩79萬！我也是醉了」、「不道歉不會停止蓋塔」。

而民進黨立委對於邱議瑩臉書被灌爆這件事，認定都是機器人按出來的，讓網友們更憤怒「我不是機器人，我是有血有肉有投票權的中華民國國民」、「這裡每一個發言的民眾，臉書都是有ID... 一群腦殘的民進黨...還機器人AI咧！」、「我不是機器人，所以邱議瑩又再幫韓國瑜拉票了」、「請某些立委別把人民當白癡啊」。

(中時電子報)

翻攝自邱議瑩臉書