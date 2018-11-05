東港帝勇薑母鴨研發獨門秘方　一年四季都吃也不燥熱

東港帝勇薑母鴨研發獨門秘方，一年四季都吃也不燥熱。（謝佳潾攝）

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老闆黃俊龍堅持只用薑母不用薑汁，讓客人不管吃多久、加多少湯，薑母的味道都不會不見。（謝佳潾攝）

東港鎮上的「帝勇薑母鴨」開了13年，雖稱不上是老店，但客人卻是絡繹不絕，老闆黃俊龍堅持用高湯熬煮湯頭，且只用薑母不用薑汁，讓客人不管吃多久、加多少湯，薑母的味道都不會不見，此外，還因有算過麻油比例及獨有烹煮過程，使得薑母鴨吃起來不燥熱，一年四季都能吃。

黃俊龍指出，大家印象中的薑母鴨，就是冬季食品、吃起來燥熱，但他想改變這樣的思維，不僅是讓客人在夏天可以吃到薑母鴨，更要讓大家覺得在夏天吃薑母鴨不是件怪事，因此他一直試驗如何讓薑母鴨吃起來不燥熱，而經調整麻油比例及獨自研究烹飪過程後，還真的被他研發出一年四季都可吃的薑母鴨。

黃俊龍說，為因應在地討海人的飲食習慣，他煮的薑母鴨偏重口味，但吃起來絕對不會感到燥熱，且鍋物都是真材實料，每一個火鍋料都是他親自試吃過、確定不與湯頭有所牴觸才進的，此外，還研發新疆羊肉、鹹酥鴨等配菜，讓客人有更多選擇。

他強調，薑母鴨要好吃，一定要用薑母，這樣不管吃多久、加多少湯，它的味道都不會跑掉，所以他堅持用薑母，客人也是喜歡他的湯頭薑母味夠重。

地址：屏東縣東港鎮成功路256號

電話：0955740508

營業時間：下午4:00-凌晨1:00

店休時間：全年無休，有事才公休

價錢：薑母鴨每份300元

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