囂張賊！偷電線交保 再罵警察一天抓兩次

2018年11月05日 13:45 中時 程炳璋

台南市卓姓男子4日上午先到中西區正在興建中的煙波飯店工地偷取電纜線，當場遭工地工人們發現報警，警方在他車上查獲一堆電纜線，連人帶車查扣回警局，卓男遭竊盜罪嫌移送台南地檢署，晚間交保回警局開車準備回家，心懷怨恨飆罵「警察都垃圾」，遭警方二度逮捕，這次依照妨礙公務罪嫌移送。

30歲卓男原本就是煙波飯店工地員工，後因故離職，他熟悉工地狀況，4日偷偷開車，直接潛入工地的地下2樓，偷取10餘公斤的電纜線。

他的舉動立刻被工地師傅發現，數名工人將他團團圍住並報警，警方見他車上還有零星的電線，建設公司人員指證都是公司所有的電線，於是連人帶車扣回警局。

卓男4日晚間被依照竊盜罪嫌移送台南地檢署，隨即交保出來，他回警局要開車回家，發現車子沒電發不動，於是怪罪警方扣車時未正確熄火。

警方不願與他爭執，找人來接電讓車子恢復動力，卓男卻不罷休，在警局大門口不停辱罵「警察都垃圾」，引起派出所4、5名員警上前制止。

卓男見狀隨即打110報案電話謊稱遭警察毆打，警方將他帶回派出所，他仍不願罷休，腳踹電腦、辦公椅，頭撞黑板，口出穢言，用各種方式大鬧警所，警方忍無可忍，先上腳鐐手銬，再依照妨害公務罪嫌法辦。

卓男一天內被2度法辦，內心忿忿不平，遭移送地檢署過程中仍向警員表示，「我還會交保出來的」。

(中時 )