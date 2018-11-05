進博會開幕 習近平：大陸持續擴大開放

2018年11月05日 13:44 中時 藍孝威

2018年首屆中國國際進口博覽會今天登場，大陸國家主席習近平在開幕致辭時表示，為進一步擴大開放，大陸將加大推進力道以激發進口潛力、持續放寬市場准入、營造國際一流營商環境、打造對外開放新高地、推動多邊和雙邊合作深入發展。

習近平表示，大陸擴大開放，首先將激發進口潛力。大陸主動擴大進口，不是權宜之計，而是面向世界、面向未來、促進共同發展的長遠考量。中國有13億多人口的大市場，中國真誠向各國開放市場，中國國際進口博覽會不僅要年年辦下去。

第二，持續放寬市場准入，特別是外國投資者關注、國內市場缺口較大的教育、醫療等領域將放寬外資股比限制。預計未來15年，大陸進口商品和服務將分別超過30兆美元和10兆美元。

第三，營造國際一流營商環境。大陸將加快出台外商投資法規，完善公開、透明的涉外法律體系，全面深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。

第四，打造對外開放新高地。大陸將抓緊研究提出海南分步驟、分階段建設自由貿易港政策和制度體系，加快探索建設大陸特色自由貿易港進程。這是大陸擴大對外開放的重大舉措，將帶動形成更高層次改革開放新格局。

第五，推動多邊和雙邊合作深入發展。大陸一貫主張，堅定維護世界貿易組織規則，支持對世界貿易組織進行必要改革，共同捍衛多邊貿易體制。

面對當前情勢嚴峻的陸美貿易戰，習近平也不忘信心喊話，「當前中國經濟運行總體平穩、穩中有進。」前三季，大陸國內生產總值增長6.7％，其中第三季增長6.5％，符合預期目標。雖然大陸經濟發展遇到一些突出矛盾和問題，政府正在採取措施積極加以解決。

習近平接著話鋒一轉，暗批美國掀起貿易戰。他說，「中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。大海有風平浪靜之時，也有風狂雨驟之時。沒有風狂雨驟，那就不是大海了。狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！經歷了5000多年的艱難困苦，中國依舊在這兒！面向未來，中國將永遠在這兒！」

(中時 )