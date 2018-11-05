進博會開幕 習近平對上海釋利多

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2018年首屆中國國際進口博覽會今天登場，大陸國家主席習近平在開幕致辭時對上海釋出三大利多：增設中國上海自由貿易試驗區的新片區、將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制、將支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。

習近平表示，為了更好發揮上海等地區在對外開放中的重要作用，政府決定：

一是將增設中國上海自由貿易試驗區的新片區，鼓勵和支持上海在推進投資和貿易自由化便利化方面大膽創新探索，為全國積累更多可複製可推廣經驗。

二是將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。

三是將支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略，著力落實新發展理念，構建現代化經濟體系，推進更高起點的深化改革和更高層次的對外開放，同「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設相互配合，完善中國改革開放空間佈局。

習近平說，一座城市有一座城市的品格。上海背靠長江水，面向太平洋，長期領大陸開放風氣之先。上海之所以發展得這麼好，同其開放品格、開放優勢、開放作為緊密相連。

習近平說，自己曾經在上海工作過，切身感受到開放之於上海、上海開放之於大陸的重要性。開放、創新、包容已成為上海最鮮明的品格。這種品格是新時代大陸發展進步的生動寫照。

(中時 )

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