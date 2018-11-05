靜宜與農試所研發「機能食材食譜」 守護民眾健康

2018年11月05日 13:39 中時 陳世宗

靜宜及農試所提供長者在共食中品嚐營養健康又美味的佳餚，同時創新農業價值。（陳世宗攝）

靜宜大學校長唐傳義（右），希望長輩能夠吃的健康又營養！（陳世宗攝）

《尋味臺灣、品味養生》食譜，每天都規畫設計有不同既養生又美味的食譜。（陳世宗攝）

靜宜大學與農委會農試所合作，精選國產優質機能性食材，由靜宜相關系所學者專家、中醫師、營養師及專業名廚，針對發育成長期、孕產婦、更年期、銀髮、助眠安神及3C等七大族群，開發56道包含中西式、義式、南洋等創意養生機能料理；透過「台中市好伴照顧協會」，提供長者在共食中品嚐營養健康又美味的佳餚，同時創新農業價值。

「健康要營養、機能很重要！」靜宜校長唐傳義說，該校創新推動「放心動、安心吃、善心活」的3心運動；並實施校園溯源餐、飲食登錄系統等健康策略，都獲具體成效及獎項佳績。

校方憑藉農產品機能開發的豐富經驗，結合產官學研堅強團隊，完成兼顧健康美味、多元創意的《尋味臺灣、品味養生》食譜，書中也分析機能食材種類及營養成分等健康知識，希望成為民眾飲食營養工具書。

唐傳義指出，「吃」的健康與美味是長者擁有幸福生活的關鍵！開發料理的主廚簡化步驟，能更輕易烹調佳餚；也將建立食譜專屬網站、FB粉絲團、教學影片等，並規劃「機能調理包」，讓外食族也能尋味臺灣、品味養生！

台灣以農業立國，農業技術享譽國際，更有令人驚豔與驕傲的機能食材！農試所副研究員李雅琳說，提升國人營養、食品安全、農業產銷能力及創新農業價值是農試所的目標。食物提供人體五大營養素，而「食物機能性」有別一般營養素，具積極維護或促進健康功能。

例如綠茶的兒茶素、大豆的異黃酮、薑黃的薑黃素等，可提供清除自由基、抗氧化、抗發炎、抗癌等特殊機能功效，同時能「抗憂、緩老、護眼」及調節三高，副產品也能成為外用包覆材料。

唐傳義認為，多數長者不瞭解餐點營養常識，更因子女外出工作，午餐通常簡單吃；透過「台中市好伴照顧協會」，長者在共食中，享用靜宜與農試所研發的「養生機能料理」，穩定用餐時間，吃得均衡又健康，也能瞭解在地機能食物等相關知識。

唐傳義說，有別坊間食譜，《尋味臺灣、品味養生》特別加入義式、南洋等各國創意料理；許多醬料作法也顛覆傳統，以「青醬」為例，一般以羅勒葉為原料，研發團隊創新利用地瓜葉搭配大和當歸葉，完成專屬「台灣味」的青醬。

書中針對發育成長期族群，設計紅藜起司豆腐漢堡排、白醬野菇燉飯佐洋芋豆腐排、菇類新鮮紅醬義大利麵等；孕婦則推薦香煎雞腿排佐桑葚優格、台灣藜野菇溫沙拉佐油醋醬、絲瓜蘑菇濃湯等；產婦可食用花生薏仁燉豬蹄、雙菇焗燒鱸魚、當歸葉起司煎蛋等；更年期族群，可常吃山藥牛奶蒸、紅藜山藥豆腐沙拉、蓮藕山藥餅等。

銀髮族要緩老及神經保護，可藉由三彩甜椒薑黃雞肉丸、胡麻山藥細麵、牛蒡山薊燉烏雞、麻油蕈菇雞腿排、養生藥膳蒸蛋等；另針對助眠安神、抗憂、神經保護，規劃養生玉桂仁茶(燕麥粥)、百菇枸杞水蓮、果醋涼拌龍眼鮮蚵、養氣小米雞粥佐菠菜泥等；3C族若要護眼，可透過洛神山藥地瓜葉、杭菊決明子馬芬蛋糕、什錦水果洛神冰沙、茶燻鱸魚佐蜂蜜檸檬菊花醬、焗烤蕃茄鑲蔬食藜麥等。

(中時 )