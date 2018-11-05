桃園》陳學聖指控桃園市府偽造文書 圖利建商六億

2018年11月05日 14:13 中時 周毓翔

國民黨桃園市長候選人陳學聖5日與競選辦公室總幹事孫大千再度召開記者會指控桃市府放任業者盜採國土，圖利近六億元，且經比對相關文件發現，桃市府企圖以合法掩護非法開挖及回填，涉及多項偽造文書，讓小檜溪重劃案再度蒙上官商勾結的陰影。

上月26日陳學聖與孫大千前往台北地檢署按鈴告發桃市府在「桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃」整地回填工程當中，涉嫌放水圖利業者金額高達2.19億元之後，5日又再度召開「小檜溪金錢爆～盜採國土狠撈砂石」記者會，指控重劃會在市府巧妙的配合之下，偷天換日變賣有價砂石。

陳學聖表示，從5月及9月空拍影片中，可明顯看到整個區域內，隨處可見的大坑洞，以及堆置在一起的砂石堆。申請回填工程就是直接填土鋪平，為何會向下挖洞？而且有些坑洞開挖的範圍極大，深度可達十米，小檜溪重劃區域面積為39.94 公頃，乘上深度後的土石方數量非常可觀。

孫大千也提出質疑表示，業者明明申請的是回填工程，常理判斷回填的應為土方，而非有價料砂石，然而現場竟堆置砂石，砂石來源令人匪夷所思。此外，一般回填工程以整地用壓路機及推土機為主，挖土機數量有限，但從影片中看見的機具幾乎都是挖土機在向下開挖，推土機就只有一兩台，非常不合理。

孫大千說，重劃區域內眾多坑洞、砂石堆置以及機具調度數量的不合理情形，幾乎可以斷定小檜溪假借回填工程，反而在該區域內貍貓換太子，先大量盜採砂石，再利用廢土回填坑洞，從中謀取大量土石利益，以小檜溪重劃區域面積為39.94 公頃換算，獲利近六億元。

除盜採國土之外，區內進行「東門溪河道改道改善計畫」所闢建的臨時河道工程，也涉及盜採國土之嫌，陳學聖指出，桃市府在106年6月底才同意備查東門溪河道改道改善計畫，但藉由google地圖及空拍圖發現，業者早在106年4月至5月間就完成臨時河道開挖工程。

孫大千補充說明表示，正常申請河道改道(增加臨時河道)，主管機關會到現場會勘，測量原河道的長、寬、深，以便工程完畢恢復河道原狀。而業者6月7日才提出申請，業者就完成臨時河道開挖，證明現場人員測量數據都在偽造文書，盜採河道的砂石也是剛好而已。

(中時 )