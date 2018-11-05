蔡英文：期待美台攜手為印太打造穩定未來

2018年11月05日 14:03 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天上午接見美國在台協會主席莫健，強調政府透過新南向計畫，強化台灣與東南亞及南亞國家的關係。期待美國及其他國家持續與台灣攜手合作，共同為印太區域打造一個更加穩定和繁榮的未來。

莫健與美國國務院亞太局台灣協調處處長何樂進等人，今天由外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑陪同，赴總統府晉見蔡英文總統。

蔡英文說，政府注意到莫健主席上周在「第17屆美台國防工業會議」演說，主動強調台美之間的堅實友誼，台美夥伴關係奠基在我們對民主和人權共享的價值上，也因此維持台灣安全，對印太區域的安全更加的重要。

蔡英文指出，莫健的說法正反映著台美對於民主、自由價值的認同，也凸顯雙邊在印太區域對於和平、穩定的共同利益。

她以台美「全球合作暨訓練架構」為例，過去3年來，已經邀請30多個國家、超過200位專家學者，在我政府部門的努力下，會持續增加辦理的場次、涵蓋的議題、以及參與的人數。

在印太區域，台灣也從未停止貢獻一己之力。政府透過新南向計畫，以互惠的合作方式，強化台灣與東南亞及南亞國家的關係。她相信這些成果都有被我們的國際友人所看見，也期待美國及其他國家持續與台灣攜手合作，共同為印太區域打造一個更穩定和繁榮的未來。

蔡英文表示，身為負責任的國際社會成員，台灣在過去2年，也持續提升我們的國防自主能力。她很欣慰川普政府已經宣布第2筆對台軍售，強化台灣的自主防衛能量，以及看到美國高層官員在不同場合，不斷強調將努力增進台美安全合作及交流，「這些都是維持區域和平及穩定不可或缺的動作」。

莫健也在隨後致詞時表示，此次訪台主要是因為台美之間具有全面性持久且互惠的夥伴關係，奠基於雙方支持民主及人權的共享利益與價值上。台美在安全、經貿、商業及人民關係上的各項領域，都有很大的進展。

本周他將參與「全球合作暨訓練架構」的聯合委員會，規劃接下來一年的各樣活動。他說，該架構是台灣貢獻國際社會的一種方式，並藉此重申了美國對於台灣找到方法維持及擴大國際參與的支持。

莫健表示，明年台美將慶祝雙邊關係的重要里程碑，亦即台灣關係法施行的第40週年。他非常期待持續推展台美間各項的夥伴關係，也相信接下來一年台美可以共同合作，向全世界展現台灣不僅是美國在亞洲重要且可靠的夥伴，也是在世界上一股善良的力量。

(工商 )