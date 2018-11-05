台北》柯文哲與陳其邁的柯綠合作？ 姚文智：蘇麗瓊也有替我拍影片

陳其邁陣營公布了柯文哲陣營總幹事小野的力挺影片，引發外界解讀柯、綠合作可能。（翻攝畫面）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁選情告急，今天則找來柯文哲競選總幹事、文化人小野拍攝「我是挺其邁的」影片，引發外界解讀原本壁壘分明的綠、柯勢力將跨縣市合作。對此，民進黨台北市長候選人姚文智說，小野替高雄說了公道話，況且他就是在高雄市府擔任文化與傳播的第一棒，但也強調「先不要談政治啦」，並預告過未來幾天還會有勞動部前次長、前世大運執行長蘇麗瓊的力挺影片。。

高雄選情告急，民進黨現在全黨上下都在打國民黨候選人韓國瑜，姚文智從昨天的辯論就加入協助陳其邁的「打韓部隊」。姚上午受訪時談更直言，中共青睞的人選，在台北市是柯文哲，在高雄是韓國瑜，並比喻這兩個城市是好不容易灘頭堡。

不過豈料到，陳其邁陣營在11點多公布柯陣營總幹事小野力挺陳其邁的影片，外界解讀姚文智的助選幾乎完全不同調，甚至又傳出「柯、綠合作」聲音。

姚文智說，小野的影片就是這幾年高雄的改變，其實高雄正是從前市長謝長廷、陳菊，一直到現在希望陳其邁可接續改革；小野所提的南方文化與傳播，就是他本人在高雄市府擔任推動的第一棒，後來又去了新聞局，「所以他講了句公道話」。

記者追問是否有外界揣測的綠白合作氛圍？姚說，目前看不出來，因為小野說的是公道話，並預吿蘇麗瓊也有替他拍力挺影片，過幾天就會曝光，並笑說現在先不要談政治啦。

(中時 )

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