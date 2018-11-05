4星級「林記燒番麥」 主人林上哲烤出一片天

2018年11月05日 14:09 中時 范振和

花蓮市「林記燒番麥」攤位上，3種玉米各擁特色。（范振和攝）

「林記燒番麥是老字號了，我沒有對不起父母，我把招牌擦得更亮了！」花蓮市東大門國際觀光夜市「林記燒番麥」主人林上哲剛拿下經濟部評核4星級「樂活名攤」榮銜，11月12日將接受經濟部表揚，他打開話匣子暢談「燒番麥的一生」。

林上哲的媽媽林秀蓮經營林記燒番麥50餘年，最早在花蓮（美琪）戲院、豪華（文明）戲院擺攤，養活一家6名兄弟姊味，父親在壽豐鄉光華農場種植玉米5公頃多，就是烤玉米的食材，如今轉戰東大門原住民一條街第1個攤位，依然是排隊名攤。

林上哲於2002年接棒後，目前只剩7分多地農地，種植台灣土番麥、水果玉米、糯米玉米等。他解說，土玉米味濃，是傳統的古早味，適合燒烤，強調玉米的香氣；水果玉米適合生吃，當飯後果；而糯米玉米甜Q彈牙，各擁特色。

林上哲利用漢方香料材與黑豆醬油釀製的獨家配方，加上一手搞定的辣椒與豬油，都是讓人口齒流香的祕密武器。「林記燒番麥」利用相思木、龍眼木燒烤，就是著眼於相思木火源穩定，龍眼木有特殊香氣，會附著玉米散發濃郁古早味，非一般瓦斯與電力燒烤所能比拚的。

林上哲自豪地說，他接手掌攤後，在南濱夜市、自強夜市到東大門國際觀光夜市，不少粉絲也跟著跑，有的人一吃多年，甚至已移民外國，還會循線找上門。

「原本攤位只有我和媽媽、工讀生3人而已，如今已有8人作業。」林上哲說，上午備料整理玉米，下午5點營業，晚上11時收攤，日銷4、500支很平常，假日總會多1倍左右，曾經在今年跨年創下銷售2千多支的紀錄，烤到手都麻掉了。

烤1支要花8分鐘左右，1爐8支，平常4爐，假日會開到6爐，燒烤很花時間，但消費者都願意等待。林上哲一生與番麥為伍，下足了苦功，「要掌控火源，專注很重要，如此才能烤出色香味俱全，讓人難忘的好滋味番麥！」

(中時 )