20歲正妹女星廚藝大爆發 連自己都不敢相信

2018年11月05日 14:16 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

20歲女星邱偲琹以《林北小舞》、《滾石愛情故事》、《飛魚高校生》打開知名度，出道前就在表特版上相當出名，近期她減少演藝工作，她表示「前段時間想調整自己、所以緩了緩演藝工作的腳步。」最近她學習做菜，第一次做菜就讓她相當滿意，甚至連自己都不敢相信她能那麼成功。

邱偲琹開心與拿手菜合照。（圖／周子娛樂提供）

邱偲琹表示，拿手菜除了蔥爆牛肉、宮保雞丁和牛肉燉咖哩等之外，最讓邱偲琹引以為傲的是她第一次上手就大獲好評的香菇雞湯！不過為了貫徹「小資廚房馭術」的理念，她說自己還是會以CP值高的食材為做菜的首要標準，接著她俏皮地說：「但其實最完美的小資料理就是做成大鍋菜啦！加甚麼料都超下飯、不用怕失敗！」

邱偲琹的拿手菜咖哩燉牛肉。（圖／周子娛樂提供）

身材纖細的邱偲琹說，自己是個不挑食的好寶寶，「我的胃超好搞定，因為我非常不挑食！很多人不敢吃的茄子、苦瓜阿我反而覺得很夠味。」但她也提到，唯一不吃的就是腰果，「不是不喜歡、是不能吃。有一次我嘴饞吃了腰果，結果全身開始發熱、發燒、然後腹瀉，送了急診才知道原來我對腰果過敏，造成支氣管腫脹。」回想起那次的經歷，邱偲琹直呼「太可怕了！」

近期減少演藝工作的她，特地去學做菜精進自己。（圖／周子娛樂提供）

近期邱偲琹表示，目前就只想在有限的資源變換菜色，不會刻意去定下自己要做什麼菜。現階段給自己的下廚任務就是，打開冰箱有什麼就創造什麼。她也表示，如果接下來有創造出什麼特別的菜色，也會不吝和大家分享。

(中時電子報)