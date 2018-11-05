選舉檢驗政績、敬老愛心卡為候選人加分

2018年11月05日 14:08 中時 陳世宗

市長林佳龍5日出席西屯區朝馬國民運動中心推動敬老愛心卡啟用儀式，強調愛心卡擴大服務範圍，除可照顧銀髮族及身心障礙者，也是一項社會投資！（陳世宗翻攝）

選舉就是檢驗4年的政績！市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春等人，今年9月間率先爭取憑敬老愛心卡，於中市三間已啟用的國民運動中心使用運動設施都能折抵費用；5日朝馬國民運動中心推動敬老愛心卡啟用儀式，為爭取的

6位市議員競選連任加分。

台中市敬老愛心卡功能多元服務再升級。即日起，憑敬老愛心卡於中市3間已啟用的國民運動中心使用運動設施都能折抵費用。市長林佳龍5日出席西屯區朝馬國民運動中心推動敬老愛心卡啟用儀式說，愛心卡擴大服務範圍，除可照顧本市銀髮族及身心障礙者，也是一項社會投資，未來清水等7座運動中心及台中市運動公園的收費設施也能使用。

林佳龍說，感謝邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、張芬郁及蕭隆澤等議員聯合質詢時，提出敬老愛心卡擴充到國民運動中心使用的建議，市府相當重視市民的健康，積極落實敬老愛心卡擴大服務範圍，除可照顧本市銀髮族及身心障礙者，也是一項社會投資。敬老愛心卡各項福利都能驅使銀髮族及身心障礙者走出戶外，刺激消費，將造成良性經濟循環，造福更多人群。

邱素貞說，台中市敬老愛心卡每月有1000點（原住民1500點）額度，可免費搭乘台中、苗栗、彰化、南投及雲林等中部5縣市的市區公車；不過，曾經使用的人數只有25％，使用率偏低，她與陳淑華、謝明源、翁美春、張芬郁、蕭隆澤等人聯合質詢時，要求擴充開放搭乘計程車、診所抵部分負擔，很受長輩歡迎。

陳淑華、邱素貞等人，因應各國民運動中心陸續興建完成營運，近一步爭取國民運動中心可以使用敬老愛心卡，鼓勵長輩出外走走，到運動中心動一動，讓老人家更健康更樂活。陳淑華等人也肯定林佳龍市長立即同意並推動，在照顧長輩的用心及努力，展現出高效率，僅僅一個月就完成了協調、設置、拉線、整合系統等工作。

(中時 )