用醫療連結全世界　ICS中華民國總會進駐國際非政府組織中心

國際外科學會」(ICS) 所屬的中華民國總會，正式進駐「國際非政府組織中心」。（陳淑芬攝）

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中時

「國際外科學會」(ICS) 所屬的中華民國總會，在台中市政府協助下， 5日正式進駐「國際非政府組織中心」，理事長林志隆強調，台灣向來扮演國際醫療的重要推手，將把現地規劃成博物館，將台灣醫學進步歷程與援助海外的點滴與全球分享。

林志隆指出，「國際外科學會」(International College of Surgeons；簡稱ICS)成立於西元1935年，會員遍佈104個國家，當初是由Dr. Max Thorek所發起，總部位於美國芝加哥，為「世界衛生組織」WHO所認證之國際性學會，每年總會理監事、成員均會獲邀參加在瑞士日內瓦舉辦之世界衛生大會(WHA)，而中華民國總會更是創始會員。

林志隆表示，「國際外科學會」(ICS)中華民國總會將在基地規劃成立博物館，針對醫衛歷史文物、外科醫學成就以及國際醫療合作等三個部分，透過看板、文物陳列的方式及多媒體互動，呈現給來自國內外的民眾參觀，共同見證台灣醫療團隊一路走來的篳路藍縷過程，相信在外交艱難的當下，爭取各國能更重視台灣積極加入國際社會的決心與用心。

林志隆指出，台灣近年來在外交處境艱困，但在團隊的努力下，不僅仍保有「中華民國總會」名稱，同時也積極參與醫療落後國家醫療人道行動，與許多非邦交國建立實質合作關係，藉此將外交的領域由政治延伸到醫療服務，達到「醫療無國界」的目標。

(中時 )

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