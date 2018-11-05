國際外科學會進駐INGO 盼用醫療串聯世界

國際外科學會中華民國總會進駐「國際非政府組織中心」，5日盛大揭牌。(林欣儀攝)

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隸屬WHO、成立將近1世紀的「國際外科學會」(ICS)所屬的中華民國總會，5日正式進駐台中「國際非政府組織中心」，在熱鬧的揭牌活動中，理事長林志隆強調，台灣向來扮演國際醫療重要推手，將把現地規畫成博物館，將台灣醫學進步歷程與援助海外的點滴與全球分享。

成立於1953年的「國際外科學會」(International College of Surgeons)會員遍佈104個國家，為「世界衛生組織」認證的國際性學會，每年總會理監事、成員均會獲邀參加在瑞士日內瓦舉辦之世界衛生大會，而中華民國總會更是創始會員，其也是目前台灣與國際醫療接軌的重要橋樑之一。

林志隆指出，在外交處境艱困的情況下，台灣總會仍保有「中華民國總會」名稱，也積極參與醫療落後國家醫療人道行動，與許多非邦交國建立實質合作關係，達到「醫療無國界」的目標，也讓世界各國看到台灣的醫療實力與用心。

為分享及推廣總會歷年成果，國際外科學會中華民國總會特別進駐「國際非政府組織中心」，盼藉由開放空間讓國人及世界看見台灣外科的醫療成就。

林志隆表示，未來將成立博物館，針對醫衛歷史文物、外科醫學成就以及國際醫療合作等部分，透過看板、文物陳列的方式及多媒體互動呈現給國內外民眾。

(中時 )

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