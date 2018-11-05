心靈「醫」靠 北區慈濟人醫會虔誠朝山

2018年11月05日 14:15 中時 廖德修

秋陽熠熠、和風徐徐，在三步一拜的虔敬禮佛過程中，醫療專業人員感受到信心與毅力，也更感受佛陀的慈悲心。（圖／慈濟基金會提供）

傍晚16點，所有慈濟人醫會成員三皈依、回向圓滿朝山。（圖／慈濟基金會提供）

周艾綸醫師（中）表示，在朝山的三步一拜中很感動，每次翻掌心領佛陀的兩足尊，感覺更貼近佛陀的慈悲。（圖／慈濟基金會提供））

眼科醫師彭百慧（右）是基督徒，她表示，宗教度眾生的理念一致，無論是在義診、在朝山，她看到慈濟志工做到證嚴法師常說的「感恩、尊重、愛」。（圖／慈濟基金會提供））

平常，他們聞聲救苦走遍寰宇義診；經常，不捨眾生孤老貧病走進偏遠鄉里往診。昨（4）日286位北區醫護工作人員首次組團前往花蓮靜思精舍朝山，懷著虔誠一念心、三步一拜禮佛誠心祈願！

北區「國際慈濟人醫會」涵蓋北北基桃竹縣市的醫療專業人員，以及後勤行政、水電專業等慈濟志工，平時結合慈濟訪視系統關懷居住地弱勢族群，假日定期前往偏遠地區義診。

4日286位北區慈濟人醫會成員在花蓮靜思精舍朝山。北區慈濟人醫會副召集人謝金龍是牙科醫師，10月底剛前往菲律賓義診，這次牙科創下3天義診了1866人。謝金龍醫師表示，在菲律賓是醫療資源、衛教觀念不足，在台灣則有許多偏鄉、離島，或無法走出來就醫的人，尤其是偏鄉有很多無人照護的長者，因此慈濟人醫會就走進去。

謝金龍醫師指出，這次慈濟人醫會首次舉辦朝山，藉由北區沒有義診的一天，回到慈濟人心靈的故鄉-靜思精舍朝山，沒想到有許多人報名。

慈濟人醫會牙科團隊平時結合社福單位如創世基金會、教養機構，為植物人、身障者、特殊需求者作定期的健康關懷。慈濟人醫會窗口之一的林俊傑醫師，平時在士林、北投、三芝、石門等地結合慈濟志工進行往診關懷及定點義診，每年兩次前往金門義診、關懷離島長者的健康。

林俊傑醫師表示，朝山過程在莊嚴的佛號聲中，以虔誠一念心摒除雜念步步踏實，內心感受到的是一片澄靜，更感受到行在這條菩提大直道上，需要更堅毅無悔的願力跨步前進。林俊傑醫師感恩每次義診有許多有愛心的醫護藥檢人員願意來成就，尤其是慈濟後勤志工總是走在最前、做到最後，盡心盡力地圓滿任務，心裡滿是感恩。

牙科團隊之一的周艾綸醫師本身是佛教徒，在朝山的三步一拜中很感動，每次翻掌心領佛陀的兩足尊，感覺更貼近佛陀的慈悲。這次朝山覺得佛陀在人間，每個人都有寶藏，都有一部大藏經。

剛加入慈濟人醫會的彭百慧醫師，甫參加了小金門義診、三芝往診。彭百慧醫師是基督徒，他知道宗教的相異只是說法不同，度眾生的理念是一致，基督徒對於不能拜偶像只是希望信徒服侍單一的上帝，而佛教的朝山是朝向信徒內心的佛山禮敬，同時也是有謙卑、反省的涵義，不會影響到他的宗教信仰。雖然彭百慧醫師沒有跟著跪拜，但也跟著隊伍一步步往前，看到許多年長的慈濟志工，看到證嚴法師常說的「感恩、尊重、愛」。

慈濟基金會表示，慈濟人醫會平日為偏遠及醫療資源缺乏者義診，若國際間有需求亦配合慈濟賑災行動，啟動跨國義診、醫療救援工作。儘管來自不同的醫院、診所，但以「醫病、醫人、醫心」為宗旨的仁醫情懷都相同。

(中時 )