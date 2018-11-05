新住民發展基金預算停編？移民署澄清說…

針對傳言停編新住民發展基金預算，移民署澄清說會續編。（本報資料照片）

友善列印
中時

近日有公益團體質疑移民署，從明年起不再編列新住民展基金。移民署５日出面澄清，將持續編列新住民發展基金，並在明年度編列３．２億的歲出額度，移民署並強調，先前已在１０月２６日已發布新聞說明。只是，為何移民署已經說明澄清，仍未獲民眾信任，令人好奇！

近日有關心新住民權益的民間公益團體，質疑１０８年度國庫不撥補新住民發展基金，引來民間團體疑慮將影響移民署權益措施推動。

移民署５日發布新聞澄清，新住民發展基金仍將持續編列，今天再次強調，維護照顧新住民權益並不受108年度國庫未撥補而影響，且明年已編列3.2億元歲出額度，立法院於本會期審查預算時，將努力爭取立法委員溝通支持。

至於外界質疑，109年度以後沒有編列預算，移民署澄清這是謠人傳，基金年度預算編列仍依規定持續辦理，原則每年以3億元額度編列，並努力爭取行政院主計總處支持，以維持每年10億元規模，不會影響新住民相關權益。

移民署籲請各界勿再誤傳訊息，以免造成新住民及相關關心的民間團體困擾，同時鼓勵合法立案的民間團體踴躍申請基金補助，移民署各地服務站都有經過培訓的同仁可以提供撰寫、執行及核銷的相關協助及陪伴服務，期能共同強化新住民照顧輔導機制，落實政府政策。

(中時 )

囂張賊！偷電線交保 再罵警察一… 客運司機罔顧人命 酒駕連撞3車2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。