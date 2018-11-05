新住民發展基金預算停編？移民署澄清說…

2018年11月05日 14:26 中時 謝明俊

近日有公益團體質疑移民署，從明年起不再編列新住民展基金。移民署５日出面澄清，將持續編列新住民發展基金，並在明年度編列３．２億的歲出額度，移民署並強調，先前已在１０月２６日已發布新聞說明。只是，為何移民署已經說明澄清，仍未獲民眾信任，令人好奇！

近日有關心新住民權益的民間公益團體，質疑１０８年度國庫不撥補新住民發展基金，引來民間團體疑慮將影響移民署權益措施推動。

移民署５日發布新聞澄清，新住民發展基金仍將持續編列，今天再次強調，維護照顧新住民權益並不受108年度國庫未撥補而影響，且明年已編列3.2億元歲出額度，立法院於本會期審查預算時，將努力爭取立法委員溝通支持。

至於外界質疑，109年度以後沒有編列預算，移民署澄清這是謠人傳，基金年度預算編列仍依規定持續辦理，原則每年以3億元額度編列，並努力爭取行政院主計總處支持，以維持每年10億元規模，不會影響新住民相關權益。

移民署籲請各界勿再誤傳訊息，以免造成新住民及相關關心的民間團體困擾，同時鼓勵合法立案的民間團體踴躍申請基金補助，移民署各地服務站都有經過培訓的同仁可以提供撰寫、執行及核銷的相關協助及陪伴服務，期能共同強化新住民照顧輔導機制，落實政府政策。

(中時 )