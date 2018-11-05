加拿大航空線上旅展熱賣中 台北溫哥華未稅15300元起

2018年11月05日 14:46 工商 張佩芬

加拿大卡加利露易斯湖。圖：加航提供

星空聯盟創始成員、多次榮獲Skytrax評選為北美最佳航空公司的加拿大航空，即日起至2018年11月26日期間推出 ITF 線上旅展，只要於加拿大航空官網訂票時輸入促銷代碼「ITF0218」、即可享台北直飛溫哥華或轉機至美加與中南美洲等全面九折優惠，台灣飛美洲最優惠來回未稅15,300元起，經濟艙、豪華經濟艙與尊享商務艙皆適用，旅遊日期可自2018年11月9日起至 2019年9月30日， 每航班優惠機位有限，要搶要快。

到溫哥華首選加拿大航空，不但可到鄰近的知名的滑雪勝地惠斯勒享受美麗雪景與滑雪快感，線上旅展期間，台北溫哥華經濟艙來回未稅15,300 元起。而熱門的極光之都景點黃刀鎮，連住三晚看到極光的機率高達九成，是世界上看到極光機率最高的城市，如果一生只有一次機會追極光，當然要選擇看到極光機率最高的黃刀鎮，旅展期間來回未稅只要 18,500元起。另外在前往美國西岸也推出折扣票價，加州兩大景點城市舊金山與洛杉磯線上旅展期間未稅只需15,750 元。

本次亦有推出加勒比海與南美洲的航點機票優惠，像是探訪熱情似火的古巴哈瓦那，沈浸歡樂氣氛的巴西嘉年華，到秘魯一覽七大世界奇蹟馬丘比丘，還是拜訪阿根廷瀏覽壯麗美景，都要把握這次年底前的最後折扣機會。

加拿大航空除了是台灣唯一由台北直飛溫哥華的日間航班之外，只要機票航程目的地包含加拿大境內之外的城市，且於溫哥華、多倫多或蒙特婁機場轉機時間大於 6 小時，都可享受加拿大航空的轉機飯店優惠，指定艙等可享受免費或低價預訂轉機飯店，同時享受這些加拿大城市為您帶來的無限驚喜。有關轉機過境更多訊息，歡迎參考官方網站轉機過境專頁：https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home/book/travels/hotels/stopover.html

加拿大轉機美國 落地即入境 省時便利

在加拿大轉機美國優勢多多，只要在溫哥華、多倫多、卡加利、蒙特婁、愛德蒙頓、哈里法克斯、渥太華與溫尼伯等八個主要機場轉機至美國，都能享有在加拿大預先清關的好處，有效利用轉機時機在加拿大就先入境美國，搭機前往美國一落地後即抵達美國國內線航廈，無需再過關即可直接開始旅程。

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※加拿大航空提醒您，備妥有效旅行文件是旅客的責任，即日起入境加拿大或自加拿大轉機至美洲其他國家，皆須預先申請加拿大eTA電子旅行證；如未持有有效加拿大eTA電子旅行證，加拿大航空有權依法拒絕旅客報到及登機。

※促銷代碼不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html查詢。

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