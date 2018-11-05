色老闆環抱芳療師擾辯「量體重」 法官打臉 ：要用體重計

2018年11月05日 14:48 中時 李文正

北市一間精油按摩店林姓負責人，2016年5月間，在自己的店內按摩結束，竟突然詢問芳療師「我來秤看看有沒有變輕」，隨即以雙手環抱，手臂碰觸芳療師胸部下緣，下體碰觸臀部，並說：「ㄟ，有卡輕喔」（台語），芳療師感覺遭性騷擾，離職並控告老闆，士林地院審結，依性騷擾防治法判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬，可上訴。

芳療師控訴林老闆按摩結束，趁她準備步出芳療室，從後方將她抱起，還戲謔說「有卡輕喔」，小手臂碰觸胸部下緣，整個人撐起來雙腳懸空，此時，感覺生殖器頂到她的臀部2到3秒鐘，她感覺老闆有生理反應，下體頂到她的屁股。

隔2天，老闆娘因為芳療師出勤時間不正常而約談她，她將整個過程告訴老闆娘，之後她自行離職，隔年3月報警處理。

林姓老闆始終否認，認為是芳療師主動詢問他「總裁，體重有沒有減輕」，他才抱著她的腰，而且前一個月他腳摔傷、腳筋發炎，不可能抱起一位72公斤的女性。

判決指出，老闆前後說法不一，一下說碰觸腰部，後來又改稱，碰觸腰部作勢往上抬了一下，再說雙手抱著腰部，已經讓人懷疑老闆的動機，如果只要得知是否減肥成功，大可用體重計，一般人都知道，目測、環抱是無法得知實際體重。而且，辯護人說腳受傷，又怎麼會去按摩，說法自相矛盾，顯然是為了脫罪編出的謊言。

(中時 )